مدیران در رسیدگی به مسائل کشاورزان زلزله زده تساهل نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مسعود محمدیان امروز سه شنبه در حاشیه بازدید از مناطق زلزله زده اهر با بیان اینکه بهره برداران بخش کشاورزی، 80 درصد آسیب دیدگان زلزله را تشکیل داده است افزود: بیشترین خسارت بخش کشاورزی در زلزله اخیر نیز مربوط به بخش دامپروری بوده است.



وی با بیان اینکه کار فنس کشی و ساماندهی احشام سرگردان زلزله زدگان در حال انجام می باشد افزود: لازم است بهره برداران زلزله زده در این مورد هیچ نگرانی به خود راه ندهند و مطمئن باشند که خادمین آنها در این سازمان با تمام توان در پی رفع و رجوع مشکلات آنها می باشند.



دکترمحمدیان بابیان اینکه جلسات کارگروه مخاطرات کشاورزی مناطق زلزله زده به صورت موردی درهریک ازشهرستان های اهر ، هریس و ورزقان برگزار و بسته به مشکلات هر منطقه تصمیم گیری می شود ادامه داد: با توجه به این‌که اماکن دامی بیشترین خسارت را در این شهرستانها متحمل شده‌‌اند، دولت تسهیلات کم‌بهره برای ساخت مجدد این زیرساخت‌ها تامین می‌کند تا در فصل زمستان اماکن دامی مقاوم برای نگهداری احشام مهیا باشد.



وی با اشاره به این‌که شغل عمده مردم این مناطق زراعت و دامداری بوده است، گفت: کارگروه مخاطرات کشاورزی جهت بررسی میزان خسارت و همچنین اقدامات پیشگیری و حفظ شرایط کشاورزی و بازسازی اماکن تخریب‌ شده تشکیل و این کارگروه میزان دام‌های تلف‌شده را صورت‌برداری نموده که تاکنون بیش از 4 هزار راس دام سبک و سنگین در این مناطق تلف شده است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه براساس بررسی های میدانی بعمل آمده بیش از 220 کیلومترکانال‌های انتقال آب بر اثر این حادثه تخریب شده اند افزود: برنامه ریزی کرده ایم تا هرچه سریعتر با نصب لوله های انتقال آب ، در مناطق حادثه دیده باغات بهره برداران آبیاری شود تا محصولات سردرختی از بین نرود.



وی با بیان اینکه تعدادی از اماکن دامی و استخر‌های پرورش ماهی و مزارع و باغات این مناطق تحت پوشش بیمه بوده‌اند که خسارت‌ آنها از بیمه دریافت می‌شود افزود: بخش‌هایی که تحت پوشش بیمه نبوده‌اند، میزان خسارات آنها به ستاد حوادث غیرمترقبه و بحران اعلام و در مورد آنها نیز تصمیم گیری خواهد شد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان ابراز امیدواری کرد با تدابیر اندیشیده شده بخش کشاورزی و کشاورزان این منطقه با کمترین مشکل مواجه باشند و به فعالیت خود ادامه دهند.