  1. بین الملل
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۳۵

النشره:

اذعان مخالفان سوریه به شکنجه و کشتار مردم و نیروهای دولتی

اذعان مخالفان سوریه به شکنجه و کشتار مردم و نیروهای دولتی

مخالفان سوریه موسوم به ارتش آزاد این کشور برای نخستین بار از افراد مسلح خواستند که به جای شکنجه و کشتار در سوریه وقت خود را صرف امور سیاسی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش آزاد سوریه برای نخستین بار به شکنجه و کشتار نیروهای دولتی این کشور اعتراف کرد.

"قاسم صلاح الدین" یکی از افسران ارتش آزاد سوریه در این رابطه از افراد مسلح وابسته به مخالفان موسوم به ارتش آزاد سوریه خواست که به جای شکنجه یا کشتار مردم و نیروهای دولتی سوریه وقت خود را صرف امور سیاسی کنند.

موضع اخیر صلاح الدین در پی انتقادهای بازرسان سازمان ملل متحد از اقدامات تجاوزکارانه و خشونت آمیز مخالفان و افراد مسلح سوری اتخاذ شده است.

وی از افراد مسلح خواست که اصول قوانین بین المللی که مانع از آزار و اذیت به غیرنظامیان می شود را اجرایی کنند.

کد مطلب 1677301

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