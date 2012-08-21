اذعان مخالفان سوریه به شکنجه و کشتار مردم و نیروهای دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش آزاد سوریه برای نخستین بار به شکنجه و کشتار نیروهای دولتی این کشور اعتراف کرد.

"قاسم صلاح الدین" یکی از افسران ارتش آزاد سوریه در این رابطه از افراد مسلح وابسته به مخالفان موسوم به ارتش آزاد سوریه خواست که به جای شکنجه یا کشتار مردم و نیروهای دولتی سوریه وقت خود را صرف امور سیاسی کنند.

موضع اخیر صلاح الدین در پی انتقادهای بازرسان سازمان ملل متحد از اقدامات تجاوزکارانه و خشونت آمیز مخالفان و افراد مسلح سوری اتخاذ شده است.

وی از افراد مسلح خواست که اصول قوانین بین المللی که مانع از آزار و اذیت به غیرنظامیان می شود را اجرایی کنند.