عدم انطباق بودجه فرهنگی استان تهران با نیازها/ جوانان کمرهمت بستند

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای سختی را در دوران دفاع مقدس جوانان ایرانی گذراندن و یاد گرفتن که زندگی پر از فراز و نشیبهایی است که معطل سستی ها و بی برنامگی ها و ناهماهنگی برخی از افراد نمی ماند و اگر همت نکنند کشورشان را دیر یا زود در چنگال دشمنان می بینند.

جوانان کشور عزیزمان در هشت سال دفاع مقدس جان خود را در دست گرفتند و با کوله باری از عشق صحنه هایی را رقم زدند و حماسه هایی را آفریدند تا منجر به بقای نظام جمهوری اسلامی ایران شد و امروز نیز با بسیاری از کمبودها و کاستی ها کنار آمده و در عرصه های مختلف مانور فرهنگی می دهند تا این بار نیز در جنگ نرمی که تمام کشورها مستکبر دنیا علیه ایران راه انداخته اند، پیروز شوند.

اراده جوانان صورت نداریهای فرهنگی را سرخ کرد

جوانان استان تهران نیز به خوبی درک کرده اند که نمی توانند منتظر نشسته تا تمام کمبودها و کاستی ها رفع شود و پا در عرصه فعالیت فرهنگی بگذارند به همین دلیل تمام سختی ها را به جان خریده اند تا فرهنگ را که عاملی برای بقای یک نظام است را با تلاش گسترده حفظ کنند.

جوانان خوب می دانند که اگر نتوانند امید را در دل خانواده هایشان زنده نگه دارند و حرکتهای منسجم برای بهبود و ارتقا سطح رفاه فکری اطرافیانشان انجام ندهند یا برنامه ریزی و رویایی برای ساختن فردای بهترشان نداشته باشند با تبلیغات گسترده ای که مستکبران و سودجویان برای نا امید کردن آنان انجام می دهند، دیر یا زود امید که بزرگترین سرمایه یک کشور برای به رشد و توسعه اش محسوب می شود از بین می رود و یاس می تواند چرخه اقتصاد و اجتماع را متوقف کند.

در همین حین که جوانان پای در عرصه رشد و توسعه امور فرهنگی در استان تهران گذاشته اند جای دارد که مسئولان نیز حمایتی جامع و کامل از آنان داشته باشند تا زمینه ورود بیشتر جوانان به عرصه های مختلف اجتماعی بیش از گذشته فراهم شود و کاری نکنند که موجب دلزدگی جوانان نسبت به کارهای فرهنگی شود.

50 تا 100 میلیون سهم هر شهرستان از بودجه فرهنگی استان تهران

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بودجه در نظر گرفته شده برای بخش فرهنگی استان تهران و وجود 14 شهرستان در این استان، سرانه اعتبارات فرهنگی هر شهرستان بین 50 تا صد میلیون تومان است، که این مبلغ پاسخگوی نیاز شهروندان نیست.

وی بر لزوم اختصاص اعتبارات بیشتر در حوزه فرهنگی تاکید کرد و گفت: طی 6 ماه گذشته با وجود مشکلات عدیده از لحاظ مالی و اعتباری، اقدامات و برنامه های بسیار مطلوب فرهنگی در سطح ملی، انجام گرفت.

این مسئول ادامه داد: برگزاری جشنواره رسانه های دیجیتال در اسلامشهر، از جمله برنامه های فاخر فرهنگی در سطح ملی بود که با استقبال گسترده و وسیعی از سوی شهروندان این شهرستان روبرو شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران عنوان کرد: برگزاری چنینی برنامه هایی نیازمند بودجه و اعتبارات بیشتر است و این مسئله علاوه بر استفاده از بودجه های خاص بخش فرهنگی، حمایت و مساعدت مسئولان شهرستانی را نیز می طلبد.

فعالیت مطلوب انجمنهای فرهنگی در شهرستانهای تهران

این مسئول بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از شهرستانهای استان تهران در زمینه انجام امور فرهنگی عملکرد مطلوبی دارند و این مسئله نشان دهنده پتانسیل و تمایل شهروندان و جوانان این مناطق به فعالیتهای فرهنگی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران ادامه داد: هم اکنون فعالیت انجمن سینمای جوان در هفت شهرستان استان تهران بسیار مطلوب است و انجمنهای نمایشی در شهرستانهای ورامین و شمیرانات، برجستگی بسیار مثبتی به لحاظ عملکرد دارد.

وی اضافه کرد: در حوزه موسیقی نیز با اعطای مجوز و اجرای برنامه های مختلف، به ایجاد بسترهای لازم جهت جلوگیری از تمایل جوانان به عرصه های غیرمجازدر موسیقی، پرداخته شده است.

حال که در تمام کشورهای توسعه یافته جهان به قدرت مشارکت مردمی در اداره امور پی برده اند و سعی در بهره مندی بهینه از این پتانسیل دارند جا دارد که مسئولان کشورمان نیز با رویی گشاده و فکری سرشار از اعتماد و اطمینان به جوانان در این راستا حرکت کرده و خود عاملی محرک برای تشویق این افراد به انجام امور فرهنگی و اجتماعی شهرها شوند.