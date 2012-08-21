به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد علیرضابیگی روز سهشنبه در دیدار با سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره)،هدف از برگزاری این جشن را ساماندهی کمکهای خیرین به زلزلهزدگان عنوان کرد و گفت: در این همایش که پنجشنبه هفته آینده برگزار میشود، کمکهای خیرین سراسر کشور برای بازسازی مناطق زلزلهزده جمعآوری خواهد شد.
وی با قدردانی از تلاشهای کمیته امداد امام خمینی(ره) در ارسال کمکهای مردمی به مناطق زلزلهزده و تحت پوشش قرار دادن افراد نیازمند این مناطق، خاطرنشان کرد: این کمیته میتواند در ساخت مسکن و سایر امکانات مورد نیاز برای محرومان مناطق زلزلهزده از جمله مسجد، مدرسه، مرکز درمانی و جلب کمکهای خیرین نقش بسزایی داشته باشد.
علیرضابیگی با بیان این که مسکن دائمی مطالبه اصلی مردم آسیبدیده از زلزله است، افزود: دولت پیشبینیهای لازم از جهت تسهیلات مالی را در این خصوص انجام داده و در مرحله اول تلاش میکنیم تا قبل از فرارسیدن فصل سرما، زلزلهزدگان را از زیر چادر به یک سرپناه مطمئن انتقال دهیم.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که مردم، بنیاد مسکن و شرکتهای فنی و مهندسی اضلاع مثلث بازسازی مناطق زلزلهزده هستند، اظهار داشت: ما به این حادثه به چشم یک فرصت نگاه میکنیم و همان طور که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند این حادثه میتواند سکوی پرش برای عمران و آبادانی این مناطق باشد.
وی رضایت خاطر مقام معظم رهبری از امدادرسانی به زلزلهزدگان را بسیار باارزش خواند و افزود: حضور معظم له در مناطق زلزلهزده توطئه دشمنان را برای تفرقهافکنی بین ملت ایران ناکام گذاشت و ثابت کرد که همه ایران یکپارچه است.
علیرضابیگی با قدردانی از کمکهای مردم به زلزلهزدگان، تصریح کرد: برخلاف تبلیغات رسانههای معاند، کمکهای مردمی از همه جای کشور به مناطق زلزلهزده سرازیر شد و همگرایی ملی در این حادثه به بهترین شکل خود را نشان داد.
سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) هم در این دیدار آمادگی این کمیته را برای تامین مسکن محرومان مناطق زلزلهزده با فرمول تعیین شده از سوی دولت اعلام کرد.
حسین انواری با بیان این که 3500 خانوار در این مناطق تحت پوشش کمیته امداد هستند، افزود: تعدادی از خانوارها نیز در اثر این حادثه مشمول خدمات کمیته امداد قرار گرفتهاند که این کمیته حاضر است برای تامین مسکن آنها هم هزینه کند.
وی با تاکید بر جلب اعتماد مردم و خیرین، گفت: ساماندهی خیرین یکی از اهداف اصلی کمیته امداد حتی در مواقع غیربحرانی است، اما باید به این نکته توجه کرد که ساماندهی باید با حفظ شور و علاقه خیرین همراه باشد.
انواری با بیان این که نگرانی مردم آسیبدیده باید کاهش یابد، افزود: مددکاران کمیته امداد برای ارائه مشاورههای روانی و ایجاد انگیزه در بین زلزلهزدگان حضور یافتهاند.
در این دیدار مدیران کل کمیته امداد خمینی(ره) استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان نیز حضور داشتند.
تبریز - خبرگزاری مهر : استاندار آذربایجان شرقی از برگزاری جشن گلریزان برای بازسازی مناطق زلزلهزده شهرستانهای اهر، هریس و ورزقان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد علیرضابیگی روز سهشنبه در دیدار با سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره)،هدف از برگزاری این جشن را ساماندهی کمکهای خیرین به زلزلهزدگان عنوان کرد و گفت: در این همایش که پنجشنبه هفته آینده برگزار میشود، کمکهای خیرین سراسر کشور برای بازسازی مناطق زلزلهزده جمعآوری خواهد شد.
نظر شما