شبکه "پویا" برای تربیت بصری کودکان تلاش کند

امینه فروغی کارگردان‌ انیمیشن "تک" به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این کار که در مرکز صبا تولید می‌شود را با اقتباسی از خداحافظ راکون پیر نوشته کلر ‍ژوبرت به نگارش درآوردم و این انیمیشن با هدف آشنایی مخاطب با تولد و مرگ مخاطب کودک و بزرگسال را هدف قرار داده است.

وی افزود: "تک" درباره 6 بچه خرگوش است که پنج تایشان به دنیا می‌آیند اما یکی از بچه­ها در شکم مادر می­ماند. خرگوش پدر از خارپشت پیر که دانای جنگل است کمک می­گیرد. خارپشت به بچه خرگوش (تک) می‌گوید "این دنیا بزرگتر و دیدنی­تر از دنیای شکم مادر است".

بنابراین تک به دنیا می­آید و برای دیدن جنگل و کسب تجربه هر روز با خارپشت پیر به گشت­وگذار می­رود. فصلها می‌گذرند، بالاخره در یک روز زمستانی خارپشت، دیگر بدنبال تک نمی­آید و تک تجربه دیگر از زندگی را درک می­کند. مدتی بعداز مرگ خارپشت چند نوزاد به دنیا می­آید و تک جای خارپشت را برای آنها پر می­کند و این جرقه زندگی و مرگ در داستان با جوانه زدن برگها از زیر برف به پایان می­رسد.

این کارگردان درباره افتتاح شبکه پویا اظهار کرد: اگر پویا تمامی سعی خود را بر تربیت بصری و فکری کودک هدایت کند و کارها از زیبایی شناسی بصری و مفهومی برخودار باشد شبکه­ای هدفمند خواهد بود. از این رو آثاری که دو موضوعیت بالا را ندارند اما تایم شبکه را پر می­کنند، باید مخرب شبکه دانسته شده و تنها آثاری روی آنتن برود که چشم‌ها را به زیبا دیدن و فکرها را به اندیشیدن ترغیب کند.

وی یادآور شد: کودک علاوه‌بر خوراک فکری و تربیتی به انیمیشن‌های تفریحی و سرگرمی و شادی نیاز دارد و از پندها و داستان‌های کلیشه­ای و پند دیالوگی دورتر شدن باعث رشد بیشتر این شبکه خواهد بود.

سمانه اسدی طراح استوری برد و انیماتور "تک" است و طراحی کاراکترو انیماتور را احسان سپهر بر عهده دارد.