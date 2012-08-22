شبکه "پویا" برای تربیت بصری کودکان تلاش کند

امینه فروغی کارگردان انیمیشن "تک" به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این کار که در مرکز صبا تولید میشود را با اقتباسی از خداحافظ راکون پیر نوشته کلر ژوبرت به نگارش درآوردم و این انیمیشن با هدف آشنایی مخاطب با تولد و مرگ مخاطب کودک و بزرگسال را هدف قرار داده است.
وی افزود: "تک" درباره 6 بچه خرگوش است که پنج تایشان به دنیا میآیند اما یکی از بچهها در شکم مادر میماند. خرگوش پدر از خارپشت پیر که دانای جنگل است کمک میگیرد. خارپشت به بچه خرگوش (تک) میگوید "این دنیا بزرگتر و دیدنیتر از دنیای شکم مادر است".
بنابراین تک به دنیا میآید و برای دیدن جنگل و کسب تجربه هر روز با خارپشت پیر به گشتوگذار میرود. فصلها میگذرند، بالاخره در یک روز زمستانی خارپشت، دیگر بدنبال تک نمیآید و تک تجربه دیگر از زندگی را درک میکند. مدتی بعداز مرگ خارپشت چند نوزاد به دنیا میآید و تک جای خارپشت را برای آنها پر میکند و این جرقه زندگی و مرگ در داستان با جوانه زدن برگها از زیر برف به پایان میرسد.
این کارگردان درباره افتتاح شبکه پویا اظهار کرد: اگر پویا تمامی سعی خود را بر تربیت بصری و فکری کودک هدایت کند و کارها از زیبایی شناسی بصری و مفهومی برخودار باشد شبکهای هدفمند خواهد بود. از این رو آثاری که دو موضوعیت بالا را ندارند اما تایم شبکه را پر میکنند، باید مخرب شبکه دانسته شده و تنها آثاری روی آنتن برود که چشمها را به زیبا دیدن و فکرها را به اندیشیدن ترغیب کند.
وی یادآور شد: کودک علاوهبر خوراک فکری و تربیتی به انیمیشنهای تفریحی و سرگرمی و شادی نیاز دارد و از پندها و داستانهای کلیشهای و پند دیالوگی دورتر شدن باعث رشد بیشتر این شبکه خواهد بود.
سمانه اسدی طراح استوری برد و انیماتور "تک" است و طراحی کاراکترو انیماتور را احسان سپهر بر عهده دارد.
