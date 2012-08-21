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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۰

شهریاری:

صادرات ماهی و میگوی گلستان به مرز 1.1 میلیون دلار رسید

صادرات ماهی و میگوی گلستان به مرز 1.1 میلیون دلار رسید

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات گلستان گفت: صادرات ماهی و میگو در سال 90، به مرز یک میلیون و 100 هزار دلار رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار شهریاری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه صادرات غیرنفتی استان افزود: از این مبلغ 700 هزار دلار سهم میگوی پرورشی بوده که برای اولین بار در سامانه صادرات استان به ثبت رسیده است.

وی گفت: این محصول بعد از خاویار اولین محصولی است که با استفاده از آب دریای خزر تولید و صادر شده است.

مدیر کل شیلات گلستان افزود: با توجه به سیاست گذاری های شیلات در امر تولید ماهیان خاویاری پرورشی و تولید میگو و حمایت همه جانبه سرمایه گذاران در این زمینه ، در سال های آینده می توان امیدوار بود که صادرات غیر نفتی استان از سهم شیلات به صورت صعودی افزایش می یابد .

علی اکبر پاسندی یادآور شد: صادرات میگوی پرورشی برای اولین بار در استان صورت گرفته است که بیش از 63 درصد از سهم صادرات شیلات گلستان  را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی از 140 تن میگوی تولید شده در  سال 90 ، مقدار 102 تن آن ، به کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله اسپانیا ، دوبی، لبنان و کشورهای عربی صادر شده است.

کد مطلب 1677314

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