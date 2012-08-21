ظرفیت آموزش در مرکز تربیت مربی دو برابر می شود

علی توکلی گلپایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان آموزشها در مرکز تربیت مربی با بیان اینکه پیش بینی ما یک میلیون نفر ساعت بازآموزی در سال است، گفت: در سال گذشته 850 هزار نفر ساعت در این مرکز تحت بازآموزی قرار گرفتند.



وی با اشاره به اینکه در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 20 درصد افزایش عملکرد گزارش شده است، ادامه داد: با توجه به تغییرات کلی در سیاستها و اجرای آموزشهای غیرحضوری، ظرفیت این مرکز در شش ماهه دوم امسال به دو برابر افزایش خواهد یافت.



گلپایگانی گفت: با توجه به این تغییر نگرش، سایر ارگانها نیز می توانند در صورت تمایل و با امضای تفاهم نامه با این مرکز از آموزشهای غیرحضوری استفاده کنند.

در تامین اعتبار مشکلی نداریم



گلپایگانی همچنین در خصوص اعتبار اجرای برنامه های مرکز تربیت مربی، به اهمیت این مرکز اشاره و تصریح کرد: مرکز تربیت مربی از لحاظ بودجه هیچ مشکلی ندارد.



وی گفت: یکی از برنامه های این مرکز اعزام مربیان به خارج از کشور برای شرکت در دوره های آموزشی است که در هر فصل بین 10 تا 15 مربی در زمنیه های مختلف اعزام می شوند.

