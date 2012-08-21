1200طرح در بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نیکزاد در نشست کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان افزود: زمان تشکیل این کارگروه ها در استان نزدیک به سه ماه است و این تعداد طرح با میزان سرمایه گذاری 70 میلیارد تومان تصویب و به بانکهای عامل کشاورزی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه تاکنون پنج میلیارد تومان به متقاضیان طرح های خود اشتغالی کشاورزی پرداخت شده، عنوان کرد: باید این میزان تا پایان شهریور ماه سالجاری به 20 میلیارد تومان افزایش یابد.

نیکزاد سهمیه تسهیلات کشاورزی امسال را91 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: متقاضیان ایجاد مشاغل خانگی که پرونده هایشان را به بانک های عامل ارسال کرده اند فقط تا یک ماه فرصت دارند که نسبت به تعیین تکلیف وضعیت پرونده هایشان اقدام کنند.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان نیز در این در نشست گفت: درصورت عدم مراجعه متقاضیان تا موعد مقرر این پرونده ها مختومه و فرصت استفاده ازتسهیلات اشتغالزایی نیز از آنها سلب خواهد شد.

زینعلی زاده افزود: از بدو شروع طرح ایجاد مشاغل خانگی به سه هزار و 718 نفر 120 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی اشتغال را نیاز جدی استان دانست و اظهار داشت: همکاری و هماهنگی دستگاههای اداری و بانکها برای تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در استان ضروری است.