ارس میزبان دومین مرحله مسابقات سه گانه قهرمانی کشور و باشگاهی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی ذوالفقارزاده افزود : مرحله دوم این رقابتها از 14 الی 20 شهریور ماه سالجاری در تمامی رده های سنی با حضور 400 ورزشکار از سراسر کشور برگزار خواهد شد.



صبوری رئیس فدراسیون ورزش سه گانه کشور اواسط مرداد ماه برای بازدید از امکانات ورزشی این منطقه به این شهر سفر کرده بود.

ریاتلون یا مسابقات سه‌گانه یک ورزش ترکیبی است که شرکت‌کنندگان در آن با انجام سه مرحلهٔ استقامتی با یکدیگر رقابت می‌کنند. مراحل مسابقه شامل شنا، دوچرخه سواری و دو هستند.



اولین دوره رقابتهای بدمینتون امتیازی در تبریز برگزار می شود



غلامرضا مددیان رئیس هیات بدمینتون شهرستان تبریز گفت: اولین دوره رقابتهای بدمینتون امتیازی آذربایجانشرقی به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد.



وی افزود : بر اساس بخشنامه فدراسیون بدمینتون کشور اولین دوره رقابتها بصورت رنکینگ در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در بخشهای بانوان و اقایان بصورت انفرادی و دونفره شهریور ماه برگزار خواهد شد.



غلامرضا مددیان تصریح کرد: در پایان دور چهارم مسابقات با احتساب مجموع امتیازات 4 مرحله ، امتیازات انفرادی نفرات اول تا ششم و رتبه های اول تا سوم دوبل مشخص و نفرات برتر به رقابتهای کشوری اعزام می شوند.



بر اساس اعلام رئیس هیات بدمینتون شهرستان تبریز رقابتهای آقایان در بخش بزرگسالان از دوم شهریور ماه آغاز میشود و در ادامه رده سنی بزرگسالان بانوان چهارم شهریور ماه ، جوانان آقایان نهم شهریورماه و جوانان بانوان یازدهم شهریور ماه برگزار خواهد شد.



دلجویی قهرمان مسابقات کشتی المپیک 2012 از زلزله زدگان آذربایجان شرقی



دارنده مدال طلای مسابقات کشتی فرنگی بازی های المپیک ۲۰۱۲ لندن در وزن ۶۰ کیلوگرم، روز دوشنبه با حضور در مناطق زلزله زده هریس در آذربایجان شرقی از مصیبت دیدگان این حادثه دلجویی کرد.



امید نوروزی که به همراه خود تعداد زیادی اسباب بازی برای کودکان مناطق زلزله زده آورده بود، سلام مردم استان فارس را به زلزله زدگان رساند و گفت: حامل پیام تسلیت تمام شیرازی ها به خانواده های درگذشتگان زمین لرزه اهر، هریس و ورزقان هستم.



وی ابراز امیدواری کرد حضورش در مناطق زلزله زده بتواند از نظر روحی به مردم مصیبت زده کمک کرده باشد.

نوروزی نشان طلای قهرمانی جهان ۲۰۱۱ استانبول و بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگ‌جو چین را در افتخارات ملی خود دارد.