به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فقیه در خصوص آخرین اقدامات امدادگران هلال احمر در مناطق زلزله‌زده گفت: 10 روز پیش زلزله‌ای به بزرگی 6 و 6،2 ریشتر در اعماق درونی زمین چهار شهرستان (اهر، ورزقان، هریس و تبریز) در آذربایجان شرقی را لرزاند.

تخریب 100 درصدی 46 روستا

وی با بیان اینکه بر اساس آمار بنیاد مسکن، 276 روستا بین 20 تا 100 درصد تخریب شده‌اند افزود: بر اساس آمارهای موجود 46 روستا به صورت صددرصدی تخریب شد.

رییس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه بیش از یک‌هزار پس‌لرزه در این مناطق به ثبت رسیده است اظهار داشت: آخرین پس‌لرزه در ساعت 9:18 صبح امروز به قدرت 3،6 ریشتر رخ داد و این تعداد پس‌لرزه تا کنون بی‌نظیر بوده است.

فقیه با اشاره گسترش و پراکندگی زلزله آذربایجان تصریح کرد: این زمین‌لرزه تا شعاع 150 کیلومتری را لرزاند و پس از اعلام وقوع زمین‌لرزه امدادگران از استان‌های آذربایجان‌غربی، شرقی و اردبیل به منطقه اعزام شدند.

نجات 771 تن از زیر آوار

وی با بیان اینکه امدادگران به دو هزار و 607 تن آسیب دیده امدادرسانی کردند افزود: از این میان امدادگران 771 تن را از زیر آوار بیرون کشیدند.

رییس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه پس از اتمام عملیات جستجو و نجات بحث اسکان و تغذیه اضطراری از ساعات اولیه یکشنبه یعنی روز بعد از زلزله در دستور کار قرار گرفت گفت:‌برای ساماندهی این مرحله یک هزار و 160 امدادگر از 11 استان به منطقه اعزام شدند.

فقیه با بیان اینکه تاکنون 25 هزار و 628 تخته چادر میان زلزله‌زدگان توزیع شده است گفت: بر اساس پروتکل‌های جهانی، هلال‌احمر در مناطق روستایی برای هر خانواده یک چادر و در مناطق شهری نیز اردوگاه اسکان اضطراری ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه 66 هزار ست اقلام زیستی در میان زلزله‌زدگان توزیع شده است، اظهار داشت:‌ امدادگران در حال حاضر در مناطق زلزله‌زده حضور دارند.

کانکس و حمام نیاز است

فقیه با بیان اینکه بر اساس دستور العمل‌ها تامین سرویس بهداشتی و حمام بر عهده جمعیت هلال احمر نبوده و نیست، گفت: با این حال به دلیل نیاز مبرم مردم بلافاصله جمعیت هلال احمر نسبت به تامین و ارسال سرویس‌های بهداشتی اقدام کرد اما از آنجایی که این مسئله بر عهده هلال احمر نبوده و نیست، طی فراخوانی توانستیم یک هزار و 264 چشمه سرویس بهداشتی به منطقه اعزام کنیم.

کمک های 8 میلیاردی مردم به زلزله زدگان

فقیه همچنین در مورد کمک‌های مردمی با بیان اینکه از روز اول شماره حسابی به نام جمعیت هلال احمر برای واریز کمک‌های نقدی مردم اعلام شد، تصریح کرد: مردم تا کنون شش میلیارد و 500 میلیون تومان به شماره حساب جمعیت هلال احمر واریز کرده‌اند.

وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر برای دریافت کمک‌های مردم در دو مرحله در عید فطر و روز قدس کمک‌های صندوقی برپا کرده بود گفت: در روز قدس و عید فطر نیز مردم یک میلیارد و 375 میلیون تومان برای زلزله‌زدگان پرداخت کردند و کمک‌های غیر نقدی مردم نیز به 500 تن رسید.

فقیه همچنین با بیان اینکه اسکان دائمی زلزله‌زدگان بر عهده بنیاد مسکن است یادآور شد:‌ از آنجایی که تامین مسکن بر عهده بنیاد مسکن است، جمعیت هلال احمر در نظر دارد کمک‌های مردمی را در بحث تامین وسایل زندگی مردم صرف کند چرا که در بحث ارائه کمک‌های اولیه جمعیت هلال احمر و در بحث اسکان نیز بنیاد مسکن مسئول است اما در بحث تامین وسایل زندگی دستگاهی متولی نیست و با توجه به وضعیت ضعیف اقتصادی مردم منطقه امکان تهیه وسایل زندگی توسط خود آنان وجود ندارد.

بارندگی و سرمای زود رس نگرانی اصلی زلزله زدگان

رییس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه در حال حاضر بارندگی و سرمای زودرس نگرانی اصلی زلزله زدگان آذربایجان است تصریح کرد: توزیع روکش های پلاستیکی برای چادر ها و والربرای گرم کردن در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اعزام 5 تیم سیار پزشکی به منطقه تصریح کرد:این تیمها شامل 12 پزشک، 12 پرستار و تعدادی ماماو کارشناس بهداشت محیط هستند.

آمادگی پذیرش کمک های بین المللی را داریم

فقیه با بیان اینکه در حال حاضر 45 کشور اعلام آمادگی برای کمک به مردم زلزله زده آذربایجان کرده اند افزود: تا کنون 7 کشور ترکیه، آلمان ، پاکستان، نخجوان، سویس ، قطر و چین کمک های خود را ارسال کرده اند.

رییس جمعیت هلال احمر در پاسخ به اینکه چرا ابتدا هلال احمر اعلام کرد نیازی به کمک های بین المللی ندارد اما اکنون اعلام آمادگی برای پذیرش این کمک ها می کند گفت: ما همواره در مواقع بحران و حوادث طبیعی آمادگی پذیرش کمک های بین المللی را داریم اما در این مورد اعلام کردیم نیازی به کمک های اولیه مانند چادر و مواد غذایی نیست اما کمک های بعدی را می پذیریم .

نبود امکانات در دستگاههای مسئول علت ورود هلال احمر در بخشهایی که به عهده این جمعیت نیست

به گفته وی، جمعیت هلال احمر در مواردی که به عهده این سازمان نیست به دلیل نبود امکانات در دستگاههای مسئول مانند بحث سرویس های بهداشتی که به عهده سازمان دهیاری ها و شهرداری هاست و یا آهک پاشی که به عهده وزارت جهاد است ورود پیدا کرده که در این خصوص از داوطلبان سازمان جوانان کمک گرفته است.

آهک پاشی و میکروب زدایی در 46 روستا

فقیه افزود: در حال حاضر در 43 روستا آهک پاشی ، سم پاشی و میکروب زدایی انجام شده است.

رییس جمعیت هلال احمر در خصوص سوء استفاده هایی که در مورد کمک های جمعیت هلال احمر صورت گرفته و در بازار سیاه شهر ها دپو و یا فروخته می شود اظهارداشت: در مواقع بحران همیشه توسط عده ای سود جو چنین اتفاقاتی رخ می دهد و اما در این منطقه تنها در روز های اول این اتفاق افتاد که بعد با هلی بورد کردن کمک ها این مشکل برطرف شد.

وی مقاوم نبودن و خشت وگلی بودن اغلب ساختمان ها را علت اصلی تخریب گسترده در این منطقه عنوان کرد.

مدیریت بحران ضعیف عمل می کند

فقیه با تأیید مشاهدات میدانی خبرنگار مهر مبنی بر ضعف مدیریت بحران در این منطقه اظهار داشت: متءسفانه در اینگونه مواقع افراد غیر مسئول دخالت های نا بجا می کنند که این موضوع منجر به موازی کاری و در مواقعی هرج و مرج می شود همچنین مردم در ارائه کمک های خود به صورت حضوری توزیع متناسب را رعایت نکردند وبه همین دلیل در برخی مواقه روستاهایی که در سر راه بودند کمک های بیشتری دریافت کردند.

رییس جمعیت هلال احمر در خصوص وعده هایی که مبنی بر باز سازی این مناطق از روز بعد از عید فطر و ظرف دو ماه داده شده است گفت: اولین اقدام برای بازسازی آوار برداری است که از چند روز گذشته آغاز شده است اما در خصوص کافی بودن دوماه زمان برای باز سازی کامل اطلاعی و تخصصی ندارم.