افزایش تنش بین کره جنوبی و ژاپن/ شکست سیاست های آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، چند ماه پس ازاظهار امیدواری ایالات متحده نسبت به همکاری فزاینده و تشکیل بلوک همکاری سه جانبه در برابر نفوذ چین در شرق آسیا اختلافات بین کره جنوبی و ژاپن امید آمریکا را به یاس تبدیل کرده است.

هر چند روابط بین کره جنوبی و ژاپن به دلیل خشم کره ای ها نسبت به دوران استعمار کشورشان توسط ژاپنی ها در طول دهه های گذشته متشنج بوده، اما تنش اخیر نشاندهنده یک چرخش و تغییر سریع در روابط میان دو کشور است.

"ویکتوریا نولاند" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز با هدف آرام کردن متحدان کلیدی ایالت متحده در اقیانوس آرام، از دو طرف درگیری خواسته است با توجه به شرایط سیاسی فعلی اختلافات را کنار بگذارند.

رییس جمهوری آمریکا بارها بر اهمیت نفوذ آمریکا در شرق آسیا همزمان با افزایش قدرت اقتصادی و نظامی چین تاکید کرده و با همین رویکرد کره جنوبی و ژاپن میزبان 75 هزار نظامی آمریکا هستند.

پس از افزایش تنش میان دو کشور ، دیدار مقامات کره جنوبی و ژاپن که پیش از این قرار بود در حاشیه نشست کشورهای اپک در روسیه برگزار شود از سوی مقامات ژاپنی به نشانه اعتراض به بازدید رییس جمهوری کره جنوبی از جزایر مورد مناقشه لغو شده است.

رییس جمهوری کره جنوبی یکی از نزدیک ترین روابط را با اوباما دارد و بارها مورد ستایش مقامات امریکایی به عنوان یک تاجر سیاستمدار موفق که تلاش های زیادی برای کاهش شکاف میان آمریکا و ژاپن داشته قرار گرفته است.



"لی میانگ باک" هفته گذشته به رغم هشدارهای ژاپن از جزایر مورد مناقشه با ژاپن بازدید کرد که این مساله باعث تیرگی روابط دو کشور و فراخواندن سفیر ژاپن از سئول شد.

جزایری که در کره جنوبی با نام "دوکدو" و در ژاپن با نام "تاکیشیما" شناخته می شود سال هاست که منشاء اختلاف ارضی بین کره جنوبی و ژاپن بوده ولی میانگ باک نخستین رئیس جمهوری کره جنوبی است که از این جزایر دیدن می کند.

این جزایر از سال 1954 تاکنون تحت نظارت کره جنوبی قرار دارد اما ژاپن حاکمیت آن کشور بر این جزایر را نپذیرفته و به طور متقابل مدعی مالکیت آنهاست.