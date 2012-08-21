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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۴۱

عباس نژاد عنوان کرد:

آرشیو های ملی حافظ هویت ملتها هستند/فرهنگسازی اهدای اسناد قدیمی

آرشیو های ملی حافظ هویت ملتها هستند/فرهنگسازی اهدای اسناد قدیمی

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان با اشاره به اینکه آرشیوهای ملی محافظ هویت ملتها هستند،گفت: بدون شناخت و تقویت هویت ملتها، جوامع از مصونیت خارج و مانند فردی مستعد در برابر بیماریها، آسیب ‌پذیر خواهند بود.

حسین عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسناد به عنوان بخشی از یادوارههای مشترک مردم جهان نقش مهمی در حفظ هویت دینی، ملی و فرهنگی گذشته، حال و آینده دارند.

وی همچنین با بیان اینکه اسناد چراغ راهنمایی برای مسئولان، پژوهشگران و ملتها هستند، اظهارداشت: این گنجینه ها هویت دینی، ملی و فرهنگی ملتها را پاسداری می ‌کنند.

مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان گفت: میراث اسنادی بخش وسیع و گسترده‌ ای از یادوارهها را در بر می‌ گیرد و در فضای بین ‌المللی نشانگر تنوع ملتها، زبانها و فرهنگها به شمار می ‌روند.

وی اظهار داشت: بسیاری از اسناد با ارزش و منحصر بفرد و حتی مجموعه‌ های کامل آرشیوی و کتابخانه ‌ها در طول تاریخ بر اثر حوادث طبیعی و یا فجایع انسانی بویژه جنگها از میان رفته و یا به دلیل غفلت و فراموشی دولتها و صاحبانشان، پاره یا فرسوده شده ‌اند.

عباس نژاد گفت: بخش قابل توجهی از میراث اسنادی در سطوح جهانی، منطقه ‌ای، ملی و استانی به دلایلی مانند اسیدی شدن کاغذ، نوع چرم، پوست، فیلم و نوارهای مغناطیسی نور خورده، گرما، رطوبت و گرد و غبار از بین رفته ‌اند.

وی با تاکید بر اینکه حوادث و اتفاقات انسانی در کنار عوامل طبیعی به کتابخانه‌ ها و آرشیوها آسیب می‌ رساند، افزود: فقط در سایه اقدامات پیشگیرانه می‌ توان در مقابل حوادثی چون زلزله، سیل، آتش‌ سوزی، گرد باد، طوفان، جنگ و نظایر آن اسناد را سالم نگهداشت.

مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: مردم استان با نگاه اعتقادی و ملی و برای حفظ تاریخ گیلان و همچنین غنی سازی فرهنگ این مرز و بوم اسناد قدیمی خویش را اهدا می کنند و در صورت لزوم اسناد معتبر ارزش گذاری و خریداری خواهد شد.

وی افزود: سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان فضایی مناسب برای بهره گیری محققان و پژوهشگران از اسناد و میراث مکتوب برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی بوجود خواهد آورد.

عباس نژاد یادآور شد: ایجاد مدیریتهای منطقه ای و استانی زمینه ساز اجرای عدالت اجتماعی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه مردم در دستیابی به اطلاعات اسنادی به منظور جلوگیری از تمرکز اسناد منطقه ای در مرکز است.

کد مطلب 1677330

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