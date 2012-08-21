آرشیو های ملی حافظ هویت ملتها هستند/فرهنگسازی اهدای اسناد قدیمی

حسین عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسناد به عنوان بخشی از یادوارههای مشترک مردم جهان نقش مهمی در حفظ هویت دینی، ملی و فرهنگی گذشته، حال و آینده دارند.

وی همچنین با بیان اینکه اسناد چراغ راهنمایی برای مسئولان، پژوهشگران و ملتها هستند، اظهارداشت: این گنجینه ها هویت دینی، ملی و فرهنگی ملتها را پاسداری می ‌کنند.

مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان گفت: میراث اسنادی بخش وسیع و گسترده‌ ای از یادوارهها را در بر می‌ گیرد و در فضای بین ‌المللی نشانگر تنوع ملتها، زبانها و فرهنگها به شمار می ‌روند.

وی اظهار داشت: بسیاری از اسناد با ارزش و منحصر بفرد و حتی مجموعه‌ های کامل آرشیوی و کتابخانه ‌ها در طول تاریخ بر اثر حوادث طبیعی و یا فجایع انسانی بویژه جنگها از میان رفته و یا به دلیل غفلت و فراموشی دولتها و صاحبانشان، پاره یا فرسوده شده ‌اند.

عباس نژاد گفت: بخش قابل توجهی از میراث اسنادی در سطوح جهانی، منطقه ‌ای، ملی و استانی به دلایلی مانند اسیدی شدن کاغذ، نوع چرم، پوست، فیلم و نوارهای مغناطیسی نور خورده، گرما، رطوبت و گرد و غبار از بین رفته ‌اند.

وی با تاکید بر اینکه حوادث و اتفاقات انسانی در کنار عوامل طبیعی به کتابخانه‌ ها و آرشیوها آسیب می‌ رساند، افزود: فقط در سایه اقدامات پیشگیرانه می‌ توان در مقابل حوادثی چون زلزله، سیل، آتش‌ سوزی، گرد باد، طوفان، جنگ و نظایر آن اسناد را سالم نگهداشت .

مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: مردم استان با نگاه اعتقادی و ملی و برای حفظ تاریخ گیلان و همچنین غنی سازی فرهنگ این مرز و بوم اسناد قدیمی خویش را اهدا می کنند و در صورت لزوم اسناد معتبر ارزش گذاری و خریداری خواهد شد.

وی افزود: سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان فضایی مناسب برای بهره گیری محققان و پژوهشگران از اسناد و میراث مکتوب برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی بوجود خواهد آورد.

عباس نژاد یادآور شد: ایجاد مدیریتهای منطقه ای و استانی زمینه ساز اجرای عدالت اجتماعی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه مردم در دستیابی به اطلاعات اسنادی به منظور جلوگیری از تمرکز اسناد منطقه ای در مرکز است.