به گزارش خبرنگار مهر، داریوش اسماعیلی سه شنبه با حضور در روستای سفلی درشهرستان خرامه، از روند خدماترسانی بنیاد مسکن شهرستان خرامه تقدیر کرد و گفت: این خدمات تاثیرات ماندگار دارند و خدمات ارائه شده در قالب پروژههای بسازی و طرحهای هادی بسیار ارزشمند است.
داریوش دهقان فرماندار خرامه نیز در این بازدید گفت: گامهای بلند و تاثیرگذاری از سوی بنیاد مسکن برای خدمت به مردم در مناطق روستایی برداشته شده است.
دهقان بیان کرد: بنیاد مسکن یکی از ادارات برتر در ارائه خدمات و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع است زیرا با وجود مشکلات، ارائه خدمت به مردم در مناطق روستایی و دور افتاده با کیفیت بالایی انجام شده است.
در ادامه این بازدید محمد انصاری جابری سرپرست بنیادمسکن خرامه گزارشی کامل از روند اجرای پروژهها ارائه کرد.
به گفته وی اجرای طرح هادی در روستای سفلی 700 میلیون ریال اعتبار داشته است.
انصاری ادامه داد: سال گذشته از منابع اعتباری استانی، دو درصد نفت و گاز، ماده 98 و 180 و اعتبارات مدیریت بحران این استان بالغ بر 12 میلیارد و 458 میلیون ریال برای اجرای طرحهای هادی و احداث آتشنشانی اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: در بخش مسکن در سال 90 نیز 323 مورد اعتبار به گروههای هدف اختصاص یافت.
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