50 مسجد تاریخی خراسان جنوبی مرمت می شود

حمید حلاج مقدم در گفتگو با مهر به مناسبت روز جهانی مساجد اظهارکرد: از محل اعتبارات سال گذشته 17 میلیارد ریال به مرمت و بازسازی مساجد تاریخی استان اختصاص یافته که در حال هزینه کرد آن هستیم.

وی گفت: این اعتبار به مرمت و بازسازی 49 مسجد جامع در شهرستانها و مصلای بیرجند اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه در گذشته متولی مساجد و حسینیه‌ ها اداره کل اوقاف بود، ادامه داد: با رایزنی ‌ها ی انجام شده مقرر شد میراث فرهنگی متولی مرمت و بهسازی مساجد شود.

حلاج مقدم گفت: پیش بینی می شود امسال نیز اعتبارات خوبی برای مرمت بناهای مذهبی تاریخی به میراث فرهنگی تعلق گیرد.

وجود 86 مسجد تاریخی در خراسان جنوبی/ اتمام مرمت 35 مسجد در سال جاری

وی با اشاره به وجود 86 مسجد تاریخی در خراسان جنوبی گفت: از این تعداد 64 مسجد در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

حلاج مقدم عنوان کرد: تا پایان شهریورماه امسال مرمت 35 مسجد تاریخی استان به اتمام خواهد رسید.

وی تصریح کرد: سال گذشته نیز 11 مسجد تاریخی با اعتبار2 میلیارد و 300 میلیون ریال در استان مرمت شده اند.

به گفته وی مسجد جامع قاین، مسجد جامع فردوس، مسجد افین، مسجد جامع هندوالان و مسجد جامع رق از شاخص ترین و قدیمی ترین مساجد تاریخی استان خراسان جنوبی هستند.