363 واحد خون از استان البرز به مناطق زلزله زده ارسال شد

محمد قاسم اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشکر از کلیه اهداکنندگان خون به خصوص در شب های قدر، اظهار داشت: ساعتی پس از وقوع زلزله با تشکیل ستاد بحران اداره کل 363 واحد خون اهدایی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی ارسال شد.
وی ادامه داد: به لطف خدا و مردم به اندازه کافی خون و فرآورده های خونی ذخیره شده جهت استفاده عزیزان زلزله زده وجود دارد.
مدیر کل انتقال خون استان البرز گفت: در صورت نیاز آذربایجان شرقی به خون بیشتر این ماده حیات بخش را به آن استان ارسال خواهیم کرد.
اسلامی تصریح کرد: اداره کل انتقال خون استان البرز در صورت نیاز به خون بیشتر از طریق رسانه ها اطلاع رسانی خواهد کرد.
مدیر کل انتقال خون استان البرز افزود: در حال حاضر مشکل خاصی از لحاظ کمبود خون وجود ندارد.
کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل انتقال خون استان البرز از ارسال 363 واحد خون از استان البرز به آذربایجان شرقی خبر داد.
محمد قاسم اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشکر از کلیه اهداکنندگان خون به خصوص در شب های قدر، اظهار داشت: ساعتی پس از وقوع زلزله با تشکیل ستاد بحران اداره کل 363 واحد خون اهدایی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی ارسال شد.
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