مدیرعامل پالایشگاه آبادان تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم ضیغمی، مسلم رحیمی جانشین عبدالرضا مهربان شد تا سکان قدیمی ترین پالایشگاه نفت ایران را به دست بگیرد.

در بخشی از متن انتصاب رحیمی آمده است: نظر به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی و به موجب این حکم به عنوان سرپرست شرکت پالایش نفت آبادان منصوب می شوید. آن پالایشگاه به عنوان یکی از مجتمعهای عظیم صنعتی در شهرستان شهید پرور آبادان و استان خوزستان، مسئولیت مهمی را متوجه شما و کارکنان متخصص آن مجموعه می کند که امید است با استعانت از خداوند قادر، به کارگیری نیروهای کارآمد و اولویت دادن به موارد ذیل در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.



در بخش دیگری از این جکم آمده است: نظارت و اجرای دقیق برنامه های عملیاتی و مدیریت راهبردی بندر صادراتی ماهشهر جهت حفظ ظرفیت تولید و افزایش کمی و کیفی فرآورده ها مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و تسریع در راه اندازی طرحهای در دست اجرا با اهتمام در جذب سرمایه گذاران ذیصلاح داخلی و خارجی و استفاده از تجارب و نیروهای کارا و بهره مندی از توان ساخت داخل و مشاوران و پیمانکاران توانمند.



رحیمی تا پیش در این پالایشگاه به عنوان مدیر عملیات و جانشین مدیر عامل مشغول فعالیت بوده است.



پس از پیدایش نفت خام در سال 1287 شمسی (1909 میلادی) در نواحی مسجدسلیمان، جزیره آبادان به دلیل نزدیکی به مناطق نفت خیز، قرار گرفتن در میان رودخانه های اروند و بهمنشیر در فاصله 71 کیلومتری خلیج فارس و قابلیت دسترسی به آبهای آزاد دنیا برای احداث نخستین پالایشگاه نفت خام ایران و خاورمیانه انتخاب شد.



به همین منظور اولین کلنگ احداث پالایشگاه در سال 1287 شمسی(1910 میلادی) به زمین زده شد و پالایشگاه آبادان در سال 1291 (1912 میلادی) با دو هزار و 500 بشکه در روز به عنوان اولین تصفیه خانه نفت کشور آغاز به کار کرد.