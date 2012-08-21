تخریب 2 تا 10 درصدی 40 درصد مدارس زلزله زده

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مناطق زلزله زده، مرتضی رئیسی صبح سه شنبه از تعدادی از مدارس مناطق زلزله زده روستاهای اورنگ، گوره درق و دامن آباد به همراه تعدادی از خبرنگاران و اصحاب رسانه بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید از تخریب 2 تا 20 درصدی 730 مدرسه به هنگام وقوع زلزله خبر داد و گفت: 30 میلیون تومان برآورد اقتصادی این تخریب‌ها ست و اعتبارات لازم اختصاص داده شده تا اول مهرماه پذیرای دانش‌آموزان مناطق زلزله زده در مدارس باشیم.

به گزارش مهر، بازدید از سایر مدارس روستاهای زلزله زده همچنان ادامه دارد.