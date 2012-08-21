پلهای هوایی گلستان به پله برقی مجهز می ‌شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علیقلی زاده با اشاره به طرحهای در دست اقدام شهرداری اظهار داشت: در سال جاری ۲۵ طرح با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان تعریف شده است که از مجموع این طرحها ۱۳ طرح در ایام هفته دولت و مابقی در دهه مبارک فجر به بهره برداری میرسند.
وی مکانیزه کردن پلهای هوایی را از جمله این طرحها دانست و افزود: دو پل سر گلستان و پل خیابان مدرسه از جمله پلهایی هستند که در طرح مکانیزه کردن پلهای هوایی شهر قرار دارند.
علیقلیزاده تصریح کرد: علی رغم اینکه قرار داد مکانیزه کردن این پلها سال گذشته منعقد شده بود اما عدم پیگیری مسئولان قبلی شهرداری باعث شد تا این طرح تا امروز معطل بماند بنابراین با پیگیریهای که انجام گرفت متوجه شدیم پیمانکار به بهانه افزایش قیمتها میخواهد از زیر اجرای طرح شانه خالی کند اما در نهایت پیمانکار را به تعهدی که داده بود مجاب کردیم و در حال حاضر نیز پل برقی از چین خریداری شده و در حال حمل است که امیدواریم در هفته دولت شاهد افتتاح این پروژه باشیم.
بهره برداری از پلهای رودخانه شادچای
شهردار گلستان همچنین به تعریض پل محور جاده ساوه بر روی رودخانه شاد چای اشاره کرد و ادامه داد: پلهای ده متری چهارم و ده متری هشتم از دیگر طرحهای در دست اجرای شهرداری است که در حال حاضر پل ده متری هشتم به مرحله آسفالت ریزی رسیده و در هفته دولت گشایش مییابد وپل ده متری چهارم نیز تا پایان شهریور به اتمام میرسد.
علیقلی زاده افتتاح کمربندی جنوبی شهرگلستان، بهره برداری از ۵ زمین چمن مصنوعی، گشایش پیست دوچرخه سواری، افتتاح سوله بحران، گشایش سالن آتش نشانی و تالار و رستوران شهرداری را از دیگر طرحهای شهرداری بر شمرد که در هفته دولت به بهره برداری میرسند.
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