مدافع تیم ملی سوریه در تمرینات سپاهان شرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدافع ملی‌پوش تیم الاتحاد سوریه طی روزهای گذشته وارد ایران شده و با حضور در اصفهان، در تمرینات سپاهان شرکت می‌کند.

مسئولان سپاهان پیش از این به دنبال جذب مدافع تیم ملی استرالیا بودند که با توجه به آماده نبودن و مصدومیت این بازیکن، از جذب وی منصرف شدند.

قرار است سپاهانی‌ها طی روزهای آینده از او تست به عمل بیاورند و در صورتی که کرانچار او را تایید کند، با او قرارداد امضا کند.

سرمربی سپاهان اعلام کرده بود می‌خواهد با جذب یک مدافع دیگر، در خط دفاعی خود حس رقابت ایجاد کند.

سپاهان در حال حاضر با 10 امتیاز در جایگاه سوم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارد.