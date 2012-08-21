زمینه اشتغال 127 مددجوی کمیته امداد دیر فراهم شد

محمد پورسالم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامههای کمیته امداد برای کمک به مددجویان، فراهم ساختن زمینههای لازم برای اشتغال این افراد است و به نوعی سعی داریم این افراد را خودکفا کنیم که در این راستا اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.
وی به برخی از اقدامات صورت گرفته در این راستا اشاره کرد و افزود: برگزاری دورههای اموزشی فنی و حرفهای بخشی از برنامههای ما در راستای ایجاد اشتغال برای مددجویان است.
مدیر کمیته امدادامام خمینی(ره) دیر اضافه کرد: واحد فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) دیر کلاسهای فنی و حرفهای در رشتههای خیاطی، قالیبافی، صدفسازی و کامپیوتر را به همین منظور تشکیل داده است.
وی با اشاره به استقبال خوب از این دورههای آموزشی، بیان داشت: 127 نفر از اعضای کانون تابستانی ولایت که شامل دختران بازمانده از تحصیل ، مادران وخواهران گروه هدف و دانش آموزان هستند، مدرک فنی و حرفهای را کسب میکنند و زمینه اشتغال آنان فراهم میشود.
پورسالم به دیگر اقدامات صورت گرفته در این راستا اشاره کرد و افزود: در سال جاری 200 نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد در کلاسهای فعالیتهای تابستانی ولایت در رشتههای تربیت بدنی، روخوانی قرآن، احکام اسلامی، اخلاق، مهارت های زندگی و کلاسهای فنی و حرفهای در دیر و بردخون شرکت کردند.
وی از ارائه خدمات آموزشی مناسب به مددجویان خبر داد و اضافه کرد: هم اکنون تعداد 890 دانش آموز از خدمات فرهنگی کمیته امدادشهرستان دیر بهره مند هستند.
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