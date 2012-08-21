افزایش 39 درصدی کشف مواد مخدر در استان زنجان

سرهنگ مراد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در تریاک 23 درصد افزایش کشف، هشیش 26 درصد افزایش، هروئین 75 درصد افزایش و سایر موا د مخدر شیره، کراس و سوخته افزایش وجود داشته است بنابراین در مجموع دو هزار و 90 درصد افزایش کشف وجود دارد.

وی اقدامات انجام گرفته پلیس در مبارزه و مقابله با مواد مخدر را بسیار خوب اعلام کرد و افزود: در پنج ماهه امسال در بحث کشفیات مواد مخدر افزایش وجود داشته است.

وی افزود: در سال گذشته 247 کیلوگرم مواد مخدر کشف شده و امسال 346 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: امسال هزار و 300 نفر از عواملین مواد مخدر دستگیر و 78 دستگاه خودور توقیف شده است.

سرهنگ جعفری تاکید کرد: در مدت پنج ماهه امسال 20 طرح مقابله و مبارزه با مواد مخدر در استان اجرا شده و در این راستا نقاط آلوده نیز پاکسازی شده است.

وی افزود: در این راستا 12 باند متلاشی شده و این امر تاثیر خوبی در کاهش مواد مخدر در استان داشته است .

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان یادآور شد: درراستای کاهش موادمخدر و اعتیاد در جامعه باید خانواده ها مراقب فرزندان خود باشند و رفت و آمد آنها راکنترل کنند.