  1. ورزش
  2. توپ و تور
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۴۳

دولت اعلام کرد:

پایان سانسور درمیانمار پس از 50 سال/ نشر مقالات نیازی به مجوز هیات سانسور ندارد

پایان سانسور درمیانمار پس از 50 سال/ نشر مقالات نیازی به مجوز هیات سانسور ندارد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : دولت میانمار قانون 50 ساله سانسور در این کشور را لغو کرد و از این پس روزنامه نگاران نیاز به اخذ تاییدیه از اداره سانسور دولتی برای انتشار گزارش های خود ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های میانمار، "تینت سئو" رییس اداره امنیت و ثبت رسانه های میانمار با اعلام این خبر ،افزود: مطبوعات داخلی دیگر نیازی به ارسال متن گزارش های خود به هیات سانسور قبل از انتشار نخواهند داشت.

قانون سانسور پیش از انتشار در میانمار شامل همه موارد مانند روزنامه و ترانه ها و حتی داستان های کوتاه نیز بوده است و با این اقدام دولت میانمار گامی بزرگ برای گسترش اصلاحات در این کشور برداشته است.

اقدام سال گذشته دولت میانمار برای رفع ممنوعیت انتشار خبر در خصوص آنگ سان سوچی پس از آزادی او از حبس خانگی، نخستین اقدام دولت اصلاح طلب این کشور در آزادی مطبوعات محسوب می شود. 

یک مقام وزارت اطلاعات میانمار در عین حال گفته است که لغو سانسور به معنای عدم وجود کنترل بر رسانه ها نبوده و روزنامه نگاران و گزارشگران به ویژه گزارشگران تلویزیونی باید با اعمال خودسانسوری در خصوص موضوعات حساس از ایجاد مشکلات جلوگیری کنند.

چندی پیش روزنامه نگاران میانماری در اعتراض به دستگیری دو تن از همکارانشان به جرم انتشار مطالب بدون اخذ تاییدیه از اداره سانسور دست به اعتراض زدند.


 
کد مطلب 1677350

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها