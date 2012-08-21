اعضای هیات انتخاب بخش بین الملل جشنواره مقاومت معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "یه حبه قند" به کارگردانی رضا میرکریمی حضور دیگر در عرصه بین المللی را کمبریج تجربه می کند و در پی آن فیلم سینمایی"سیب و سلما" به کارگردانی حبیب الله بهمنی نیز در این جشنواره نمایش داده می شود.

فیلم تحسین شده یه حبه قند به تازگی در جشنواره‌های گرانادای اسپانیا و لوکانیای ایتالیا روی پرده رفت. داستان این فیلم درباره خانواده ای است که در آستانه ازدواج دخترشان با مشکلی روبرو می‌شوند. نگار جواهریان، رضا کیانیان، سعید پورصمیمی، فرهاد اصلانی و... بازیگران این فیلم هستند. این دو فیلم از تولیدات سازمان توسعه سینمایی سوره است.

فیلم "سیب و سلما" که قبلا در جشنواره فیلم دینی کازان روی پرده رفته بود. داستان این فیلم درباره طلبه‌ جوانی است که سیبی را می‌خورد و پس از خوردن سیب به دنبال مالک اصلی آن و طلب رضایت از او است. هادی دیباجی، سوگل قلاتیان، بهروز بقایی و ... بازیگران این فیلم هستند. اولین دوره این جشنواره در سال 1977 میلادی برگزار شده، امسال سی و یکمین دوره این جشنواره 23 شهریور تا دوم مهرماه امسال در شهر کمبریج انگلستان برگزار می‌شود.

- خبر دیگر اینکه باخبر شدیم علیرضا شجاع نوری، امیر اسفندیاری، مهدی همایونفر، نقی نعمتی و محمد حمیدی مقدم طی حکمی از سوی محمد خزایی به عنوان اعضای هیات انتخاب بخش بین الملل جشنواره فیلم مقاومت انتخاب شدند.

این هیات قرار است آثار رسیده به بخش بین الملل جشنواره را برای حضور در مرحله مسابقه انتخاب نماید. بیش از 400 عنوان فیلم در بخش های مختلف بین الملل رسیده است.فیلم هایی که با موضوع" قربانیان سلاح­های کشتار جمعی

(شیمیایی، میکروبی و هسته ای)"، "مقابله با تروریسم و صهیونیسم"،"مقاومت و بیداری اسلامی"،"حقوق بشر"، "جنبش وال­استریت " و "99 درصدی"در قالب سینمایی، مستند و داستانی از اول ژانویه 2010 در ایران و کشورهای مختلف

تولید شده باشند می توانستند در این بخش شرکت کنند.

امیراسفندیاری نام آشنایی در سینمای ایران محسوب می‌شود چرا که سال‌هاست در امور بین‌الملل سینمای ایران فعالیت دارد. وی در جشنواره‌های سینمایی بسیاری در مقام داور حضور داشته از جمله رئیس هیات داوران جشنواره بین‌المللی فیلم المپیاد یونان، عضو هیات داوران جشنواره‌هایی چون جشنواره بین‌المللی فیلم قاهره، جشنواره بین‌المللی فیلم ارمنستان (زردآلوی طلایی)، عضو هیات داوران جشنواره‌ بین المللی فیلم فجر، عضو هیات انتخاب بسیاری از جشنواره های داخلی و... عضو هیات مدیره آسیا پاسیفیک و.... بوده است.

مهدی همایونفر در سال 1339 در گرمسار به دنیا آمد. او در راه اندازی و شکل گیری گروه تلویزیونی جهاد نقش داشته و سالها در این گروه مشغول به کار بوده است. وی، همچنین، سالها همراه شهید سید مرتضی آوینی بوده و در اکثر آثار روایت فتح در سمت های مختلف هنری فعالیت داشته است.

علیرضا شجاع‌نوری متولد ۱۳۳۴ شیراز، فارغ‌التحصیل زیست‌شناسی از دانشگاه شهید بهشتی، هنرهای دراماتیک از دانشگاه UDC و ادبیات ایتالیایی از دانشگاه تهران است. وی فعالیت سینمایی را با بازی در فیلم بی بی چلچله به کارگردانی کیومرث پوراحمد آغاز کرد. از دیگر فعالیت‌های او می‌توان به مدیریت بخش بین‌المللی بنیاد سینمایی فارابی از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۷۴،

مدیریت جشنوارهٔ بین‌المللی سیما فیلم از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۷۹، مدیریت جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان به مدت هفت سال اشاره کرد.

نقی نعمتی از فیلمسازان جوان کشور متولد سال ۱۳۵۶ اردبیل و کارشناس سینما از دانشگاه سوره اصفهان است. وی فیلم‌های کوتاه با او، برفک و... را در کارنامه دارد که در جشنواره های مختلف داخلی و خارجی حضور موفق داشته است. همچنین نخستین فیلم سینمایی نعمتی با نام آن سه تاکنون حضورهای جهانی موفقی داشته است. نعمتی تاکنون در جشنواره های زیادی به عنوان عضوهیات های انتخاب و داوری همکاری داشته است.

محمد حمیدی مقدم متولد 1347 در شهر همدان است. او از اوایل دهه 60 کار فیلمسازی را با انجمن سینمای جوان شروع کرد و از سال 1368 وارد دانشکده سینما شد و در سال 1375 با مدرک فوق لیسانس فارغ التحصیل شد و از سال 1374 به طور رسمی کار خود را با تلویزیون آغاز کرد و در ابتدا مجری طرح و مدیر تولید خیلی از برنامه های تلویزیونی بود و پس از آن تهیه کننده کارهای خودش شد .

-معاون هنری حوزه هنری پیرامون اختلافات اخیر این نهاد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما توضیحاتی را ارائه داد .

محمد حمزه زاده ضمن اعلام این که در موضوع اختلاف حوزه هنری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مواضع حوزه هنری بارها به صورت شفاف و صریح بیان شده است گفت: حوزه هنری قصد ندارد امکانات خود را در اختیار تعدادی از فیلم ها قرار دهد. اصرار وزارت ارشاد به اعلام اسامی فیلم های غیرقابل اکران در حوزه هنری نیز بی دلیل است.

حوزه‌هنری در تعامل با صاحبان این فیلم ها نظر و دلایل خود را به آنها اعلام می کند و نیازی به علنی کردن این مواضع نیست. به نظر من، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از همه امکانات و اختیاراتش در پایان دادن به موضوع استفاده نمی کند. چرا که در تحلیل ایشان، اقدام حوزه هنری سیاسی است. ایشان این نظر خود را در گفتگو با نمایندگان محترم مجلس و مجامع دیگر صریحاً بیان کرده است. مادام که وزیر ارشاد این اختلاف را سیاسی بپندارد، طبیعی است که نسبت به حل آن اقدام نمی کند و منتظر می شود که ببینند در میدان عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی افزود: کسانی که اکنون جلوی نمایش فیلم های اکران عید فطر را در سینماهای حوزه هنری و شهرداری گرفته اند، اگر فیلمی از خودشان در میان این ها بود، این چنین عمل نمی کردند. حوزه هنری اعلام کرده است که امکاناتش تمام و کمال در اختیار نوع فیلم‌های نجیب، سالم و بی مسأله سینمای ایران است و از این که فروش این سه فیلم بابت لجبازی های مسئولین وزارت ارشاد و نمایندگانشان در شورای موسوم به صنفی آسیب می بیند، ناراحت است.

- خبر آخر اینکه فیلم "تیک تاک" به کارگردانی محمد علی طالبی روز چهارشنبه اول هریور ماه ساعت 16:30 در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می آید.

ا ین داستان از آنجا شروع می شود که مادر حسن برای تشویق فرزندش که در کلاس دوم دبستان درس می خواند ، ساعتی را یادگاری شوهرش است به معلم می دهد تا به حسن بدهد. وجود ساعت باعث می شود که بین حسن وسعید دوستی وصمیمیت به وجود بیاید.حسن ساعتش را به سعید به امانت می دهد واو آن را به پدر بزرگش نشان می دهد. پیر مرد به تصور این که در مدرسه این ساعت را به سعید جایزه داده اند آن را در گنجه قدیمی اش پنهان می کند. سعید وحسن کوشش می کند تا ساعت را از پیرمرد پس بگیرند ولی...