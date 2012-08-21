برخورد مادی با پزشکان در شان آنها نیست

اردشیر طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پزشکان در بیمارستانها وظیفه دارند که خدمات بیشتر و بهتری ارائه بدهند نه اینکه درآمد بیشتری را برای بیمارستان کسب کنند.
وی افزود: بر اساس تفکری که امروز بر سیستم بهداشت و درمان کشور حاکم است، رئیس بیمارستانی موفقتر است که درآمدزایی بیشتری برای بیمارستان داشته باشد.
دانشیار گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: درسال 56 که سیستم آموزش پزشکی از سیستم بهداشت و درمان جدا بود، بیماران با مراجعه به بیمارستانهای آموزشی ضمن پرداخت هزینه کم، خدمات بهداشت و درمانی دریافت میکردند اما هماکنون با ادغام آموزش، بهداشت و درمان چون بیمار موظف به پرداخت هزینههای گزاف درمانی است این تفکر پیش آمده که رئیس بیمارستانی موفقتر است که درآمد بیشتری را به دست آورد.
وی ادامه داد: پزشکانی که از سطح آموزش بالایی برخوردارند لازم است درآمد بالایی هم کسب کنند که در عمل شاهد چنین چیزی نیستیم.
طالبی با اظهار اینکه حرفه پزشکی با مشاغل دیگر قابل قیاس نیست،افزود: این شغل از قداست و جایگاه بالایی برخوردار است، به گونهای که در گذشته نام حکیم را بر طبیب میگذاشتند.
وی احترام به بیمار را یکی از اصول کاری پزشکی نام برد و گفت: در بسیاری ازمواقع بیماران به دلیل احترامی که برای پزشک خود قائلند از خطا و اشتباه پزشکان که در بیشتر موارد غیر عمد است، میگذرند.
نشیار گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پاسخ به این سوال که شاید تفکر اینکه شکایت بیماران راه به جایی نمیبرد، بیماران را از شکایت پزشکان باز داشته است، اضافه کرد: بیاطلاعی از قوانین، بی اعتمادی به پزشکان و احترام به آنها سه عاملی است که مانع شکایت بیماران از پزشکان خطاکار میشود.
وی در ارتباط با اینکه دریافت گواهینامه رضایت از بیماران در بسیاری از مواقع سبب شده که پزشکان به راحتی خطا بکنند و اطمینان از اینکه دلیل برای پوشاندن خطای خود دارند، گفت: پزشکان مطمئن به جامعه قضایی فعلی ندارند و به نحوی که هر پزشکی باید کلاه خود را محکم بگیرد تا به باد نرود.
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