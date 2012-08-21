برخورد مادی با پزشکان در شان آنها نیست

اردشیر طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پزشکان در بیمارستان‎ها وظیفه دارند که خدمات بیشتر و بهتری ارائه بدهند نه اینکه درآمد بیشتری را برای بیمارستان کسب کنند.

وی افزود: بر اساس تفکری که امروز بر سیستم بهداشت و درمان کشور حاکم است، رئیس بیمارستانی موفق‎تر است که درآمدزایی بیشتری برای بیمارستان‎ داشته باشد.

دانشیار گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: درسال 56 که سیستم آموزش پزشکی از سیستم بهداشت و درمان جدا بود، بیماران با مراجعه به بیمارستان‎های آموزشی ضمن پرداخت هزینه کم، خدمات بهداشت و درمانی دریافت می‎کردند اما هم‎اکنون با ادغام آموزش، بهداشت و درمان چون بیمار موظف به پرداخت هزینه‎های گزاف درمانی است این تفکر پیش آمده که رئیس بیمارستانی موفق‎تر است که درآمد بیشتری را به دست آورد.

وی ادامه داد: پزشکانی که از سطح آموزش بالایی برخوردارند لازم است درآمد بالایی هم کسب کنند که در عمل شاهد چنین چیزی نیستیم.

طالبی با اظهار اینکه حرفه پزشکی با مشاغل دیگر قابل قیاس نیست،افزود: این شغل از قداست و جایگاه بالایی برخوردار است، به گونه‎ای که در گذشته نام حکیم را بر طبیب می‎گذاشتند.

وی احترام به بیمار را یکی از اصول کاری پزشکی نام برد و گفت: در بسیاری ازمواقع بیماران به دلیل احترامی که برای پزشک خود قائلند از خطا و اشتباه پزشکان که در بیشتر موارد غیر عمد است، می‎گذرند.

نشیار گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پاسخ به این سوال که شاید تفکر اینکه شکایت بیماران راه به جایی نمی‎برد، بیماران را از شکایت پزشکان باز داشته است، اضافه کرد: بی‎اطلاعی از قوانین، بی اعتمادی به پزشکان و احترام به آنها سه عاملی است که مانع شکایت بیماران از پزشکان خطاکار می‎شود.

وی در ارتباط با اینکه دریافت گواهینامه رضایت از بیماران در بسیاری از مواقع سبب شده که پزشکان به راحتی خطا بکنند و اطمینان از اینکه دلیل برای پوشاندن خطای خود دارند، گفت: پزشکان مطمئن به جامعه قضایی فعلی ندارند و به نحوی که هر پزشکی باید کلاه خود را محکم بگیرد تا به باد نرود.