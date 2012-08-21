بازگشایی مسیر پادگان جی حداکثر تا دو ماه آینده

به گزارش خبرنگارمهر، محمد باقر قالیباف روز سه شنبه در مراسم بهره برداری از بزرگراه طبقاتی یادگارامام (ره) حد فاصل خیابان آزادی تا پادگان جی که با حضور تنی چند از اعضای شورای شهر، معاونان شهردار و خانواده شهدا برگزار شد، ضمن تشکر و عذرخواهی از مردم مناطق 9 و 10 که در چند سال گذشته مشکلات عمرانی احداث این پروژه را تحمل کردند، افزود: مردم این مناطق در این مدت خیلی روی نظافت و آرامش را ندیدند و از این رو از شهرداران این مناطق و حوزه خدمات شهری می خواهم که ظرف چهار ماه پیش رو جبران گذشته را انجام دهند.

وی با بیان اینکه طراحی پروژه یادگار امام (ره) در تهران منحصر به فرد است و تنها بخشی از پروژه امام علی(ع) این طور ساخته شده است، گفت: اولین بار است که پروژه به نحوی اجرا شده که بر خلاف اتوبان شهید نواب صفوی که با ساخت آن ارتباط مردم مناطق قطع شد ، انس و الفت مردم مناطق 9 و 10 حفظ شده است .

شهردار تهران با بیان اینکه همزمان با بازگشایی پادگان جی در 2 ماه آینده ارتباط شرقی غربی بزرگراه یادگار امام (ره) با خیابان شهید دستغیب نیز انجام می شود گفت:هر چند این بزرگراه به انتهای خود رسیده اما در نظر داریم بزرگراه 45 متری که از سمت چپ به میدان فتح ادامه می یابد و از سمت شرق به میدان 9 دی ادامه دارد و به دنبال آن مسیر به صورت 35 متری به سه راه شمشیری و جنوب ادامه خواهد داشت را انجام دهیم . با این کار گره گشایی خوبی در مناطق 9 و 10 ایجاد و دسترسی ها نیز صورت می گیرد.

وی با اشاره به هزینه احداث این پروژه گفت : در مجموع 70 میلیارد هزینه احداث پروژه شده که 30 میلیارد آن مربوط به تملکات صورت گرفته است وهمچنین تملک پادگان جی نیز با هزینه سنگینی انجام شده است .

قالیباف با تاکید بر توجه به مناطق جنوبی شهر اظهار کرد: تعریض خیابان امام خمینی (ره) نیز امسال به اتمام می رسد تا مشکلات این منطقه نیز رفع شود.

شهردار تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بافت فرسوده گفت : در دو سال گذشته با قانون معافیت عوارض که توسط شهرداری پیشنهاد و به تصویب شورای شهر رسید رشد خوبی در این حوزه بوده است و بیش از دو سوم از صدور پروانه های مناطق 9 و 10 در بافت فرسوده است که شهرداری برای صدور مجوز آن رقمی دریافت نمی کند.

قالیباف با بیان اینکه مردم این مناطق دینشان را به نظام و انقلاب ادا کرده اند، افزود: وظیفه ما است که با چنین اقداماتی به آنها توجه کنیم و این عین عدالت است و نشان دهنده تصمیم درستی است که در این بخش گرفته شده هر چند که بخش سرمایه گذاری نیز باید به این مناطق بیاید چرا که ما هر چه اتوبان و زیر ساخت و مراکز فرهنگی بسازیم تا زمانی که بافت فرسوده را اصلاح نکنیم ، کار به اتمام نمی رسد.

وی ابراز امیدواری کرد تا در برنامه 10 ساله بافت فرسوده اصلاح شود و همچنین بتوانیم تملک پادگان جی و تعریض خیابان امام (ره) را نیز به خوبی دنبال کنیم و با سرویس دهی مترو چهره این دو منطقه بهبود یابد.

قالیباف همچنین اظهار کرد : توافقات مربوط به تملک پادگان جی انجام و و بخشی از تخریب آن نیز انجام شده تا این شبکه بزرگراهی تکمیل شود .

وی با اشاره به برخی مشکلات این دو منطقه گفت : فضای سبز و تعریض کوچه های آشتی کنان از مشکلات این منطقه است که باید در مورد آن چاره اندیشی شود و امیدوارم طرح تفصیلی بتواند این مشکلات را برطرف کند.

شهردار تهران همچنین در مورد درخواست های متعدد در مورد احداث پل عابر پیاده ای در این محدوده افزود: هر چند که احداث پل عابر پیاده مشکلاتی دارد اما ناگزیر به احداث آن هستیم و امیدوارم تا پیش از پایان سال این پل نیز ایجاد و ارتباط های دو منطقه حفظ شود.

قالیباف همچنین در جمع خبرنگاران در مورد اقدامات شهرداری در زمان برگزاری اجلاس کشورهای غیر متعهد نیز گفت: همه تلاش خود را می کنیم تا تهران را تمیز نگه داریم و همه مهمانان خارجی که همیشه تهران را از نظر نظافت و احداث کارهای عمرانی زبان زد می دانند راضی باشند .

وی افزود : سعی کردیم تا بزرگراه ها آماده تر از گذشته باشد و ترافیک و فضای سبز را مانند قبل و بهتر مدیریت کنیم .

قالیباف خاطر نشان کرد : نمی گویم باید تغییر خاص و ویژه ای برای این کنفرانس دید اما وقتی مهمانان خارجی در این سطح گسترده می آیند مردم توقع بیشتری از ما دارند .

به گفته شهردار تهران وقتی بیش از 100 کشور در تهران حضور دارند باید چهره واقعی تهران را که واقعا نسبت به بسیاری از پایتخت ها دنیا پیشرفته تر و تمیز و زیباتر است به عنوان ام القرای کشورهای اسلامی و پایتخت برجسته میان کشورهای جنوب غرب آسیا به خوبی نشان دهیم.