فوت عابر پیاده بر اثر برخورد با پراید

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در ساعت 2 و 47 دقیقه بامداد روز سه شنبه، مورخ 31 مرداد‏، بر اثر برخورد یک دستگاه پراید با عابر پیاده در کمربندی شاه جمال به 72 تن یک نفر به علت شدت جراحات وارد در دم فوت کرد و یک نفر نیز مجروح شد که با حضور پرسنل اورژانس 115 در محل حادثه ، انجام اقدامات اولیه درمانی فرد مذکور انجام شد.

مجروح شدن 5 نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو



به گفته فراهانی در ساعت 16 و 21 دقیقه روز دوشنبه مورخ 30 مرداد ماه، بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو در اتوبان سلفچگان به ساوه متاسفانه 5 نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس 115 در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مجروحین حادثه جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی نکوئی منتقل شده و درمان سرپایی بر روی یک نفر از مجروحین در محل حادثه انجام شد.

مجروح شدن 5 نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه پراید



معاون حوادث و فوریت‌های پزشکی قم اظهار داشت: همچنین در ساعت 10 و 56 دقیقه روز دوشنبه، بر اثر واژگونی یک دستگاه پراید در جاده نیزار به دلیجان متاسفانه 5 نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس 115 در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مجروحین حادثه جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی نکوئی منتقل شده و یک نفر نیز در محل حادثه درمان سرپایی شد.

