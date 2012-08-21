فوت عابر پیاده بر اثر برخورد با پراید

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در ساعت 2 و 47 دقیقه بامداد روز سه شنبه، مورخ 31 مرداد، بر اثر برخورد یک دستگاه پراید با عابر پیاده در کمربندی شاه جمال به 72 تن یک نفر به علت شدت جراحات وارد در دم فوت کرد و یک نفر نیز مجروح شد که با حضور پرسنل اورژانس 115 در محل حادثه ، انجام اقدامات اولیه درمانی فرد مذکور انجام شد.
مجروح شدن 5 نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو
به گفته فراهانی در ساعت 16 و 21 دقیقه روز دوشنبه مورخ 30 مرداد ماه، بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو در اتوبان سلفچگان به ساوه متاسفانه 5 نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس 115 در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مجروحین حادثه جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی نکوئی منتقل شده و درمان سرپایی بر روی یک نفر از مجروحین در محل حادثه انجام شد.
مجروح شدن 5 نفر بر اثر واژگونی یک دستگاه پراید
معاون حوادث و فوریتهای پزشکی قم اظهار داشت: همچنین در ساعت 10 و 56 دقیقه روز دوشنبه، بر اثر واژگونی یک دستگاه پراید در جاده نیزار به دلیجان متاسفانه 5 نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس 115 در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مجروحین حادثه جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی نکوئی منتقل شده و یک نفر نیز در محل حادثه درمان سرپایی شد.
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