هلاکت دوشرور جنوب شرق فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان در نشست خبری اظهار داشت: این افراد از اشرار معروف جنوب شرق فارس بودند که سابقه طولانی در آدم ربایی، قتل، درگیری وشهادت ماموران نیروی انتظامی داشتند که که خوشبختانه با تلاش های انجام شده به هلاکت رسیدند.

وی ادامه داد: شرور اول فردی به نام م.د از شهرستان کوار بود که درگیری با مامورین ومجروح کردن آنها، درگیری با اهالی روستاهای کوار، شرکت در سرقت مسلحانه محموله انجیر و جرح سه نفر از افراد غیر نظامی، فراری دادن فرد زندانی از بیمارستان و سرقت اسلحه مامور همراه، تهدید به قتل، سه فقره آدم ربایی وغیره از جمله جرائم این فرد است.

فرمانده نیروی انتظامی فارس اضافه کرد: علاوه بر فرد به هلاکت رسیده سه نفر دیگر از اعضای این گروه نیز در درگیری انجام شده در شیراز دستگیر شدند که این افراد نیز همگی ازشروران سابقه دار هستنند.

سجادیان در مورد دومین شروربه هلاکت رسیده نیز بیان داشت: این فرد به نام م.ن از اهالی فسا بود که سه فقره قتل، شهادت دو مامور نیروی انتظامی، زخمی کردن پنج نفر ازماموران ناجا، سه مورد آدم ربایی، برهم زدن نظم جنوب شرق استان، ایجاد رعب و وحشت برای اهالی شهرستان فسا از جمله جرانم این فرد است.

وی افزود: این فرد ازسال 88 تاکنون متواری بوده و در زمانی که برای شناسایی وآدم ربایی به شیراز سفر کرده بود شناسایی شد وبه هلاکت رسید.

فرمانده نیروی انتظامی فارس همچنین تصریح کرد: در یک مورد درگیری دیگردر یکی از مناطق شیراز، فردی که به همراه خانواده خود اقدام به قاچاق مواد مخدر می کرد شناسایی شد که خود شخص در در گیری با ماموران نیروی انتظامی زخمی ودر مسیر بیمارستان به هلاکت رسید اما خانواده و پدر متهم که سالها به اتهام قتل فراری بود دستگیر شدند.

برخورد جدی با برپاکنندگان منقل خانه

سجادیان در ادامه از برخورد جدی نیروی انظامی با برپاکنندگان منقل خانه ها خبر داد و ابراز داشت: تاکنون با فعالیت های انجام شده در نیروی انتظامی استان فارس 18 باب منقل خانه شناسایی و تخریب شدند و 9 واحد دیگر نیز پلمب شدندکه در صورت تکرار فعالیت این مکان ها نیز تخریب می شوند.

وی تاکید کرد: منقل خانه های که تخریب شده اند هیچ یک دارای مجوز ساخت وساز نبودند که در همین راستا وبه منظور ایجاد امنیت بیشتر، برخورد جدی تر با مجرمان در محله های سعدی، سهل آباد، مهدی آباد و غیره نیز منقل خانه ها تخریب می شوند.