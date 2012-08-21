پیرامون بقعه های متبرکه منطقه 20 تهران بهسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار ناحیه 3 این منطقه با اشاره به اهمیت بهسازی مسیرهای دسترسی به بقعه های متبرکه گفت: بر اساس نیاز شهروندان و تدبیر شهردار منطقه بازسازی محوطه ورودی امامزاده ابوالحسن و تعریض خیابان هدایت به منظور تسهیل دسترسی زائران به این امامزاده انجام شد.

مجتبی حسینعلی بیگی رفاه حال زائران و ساکنین محدوده امامزاده ابوالحسن را از اهداف مهم این اقدام برشمرد و افزود: محوطه سازی ورودی این امامزاده با حجم عملیات 600 مترمربع با استفاده از سنگ گرانیت انجام شد که دوام بالا، جذب گرما و عدم انعکاس نور از جمله مشخصات بارز آن است.

وی با اشاره به اجرای 10 هزارمترمربع عملیات راهسازی در خیابان هدایت که به عنوان مسیر دسترسی به این امامزاده است تصریح کرد: حدفاصل اتوبان بهشت زهرا(س) تا شهرک کمیته عرض خیابان از 6 متر به 12 متر افزایش یافته و با توجه به اتمام مراحل زیرسازی آماده روکش آسفالت است.

گفتنی است به منظور رفع آلودگی های بصری و نماهای بدمنظر شهری در مسیر بقعه های متبرکه 116 مترمربع از دیوارهای اطراف امامزاده عبدالله واقع در خیابان فدائیان اسلام نرسیده به میدان بسیج در ناحیه یک این منطقه نیز نقاشی دیواری شد.

برگزاری سمینار آموزشی پدافند غیرعامل در جنوب تهران

به منظور آشنایی و افزایش آمادگی اقشار مختلف شهروندان در زمان وقوع بحران سمینارآموزشی پدافند غیرعامل ویژه پرسنل کارخانه صنایع ذوب فلزات تهران در منطقه 20 تهران برگزار شد.

دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه با اعلام این خبر گفت: به منظور آشنایی و افزایش آمادگی اقشار مختلف شهروندان سمینار آموزشی پدافند غیرعامل برای پرسنل صنایع ذوب فلزات تهران در این منطقه برگزار شد و این درحالی است که اصول پنج گانه پدافند غیرعامل شامل پایدارسازی زیرساخت ها، کاهش آسیب پذیری، تسهیل در مدیریت بحران، تداوم کارکردهای ضروری و تولید بازدارندگان دفاعی در برابر تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی است.

محسن کریمی با اشاره به اینکه "پدافند غیرعامل استفاده بجا و مناسب ازاماکن و امکانات متناسب با شرایط اضطرار است" ادامه داد: در این سمینار مطالب جامعی در خصوص پدافند غیرعامل،چگونگی مقابله با زلزله و بحران در لحظات اضطرار در این سمینار آموزشی بیان شد.

وی بیان داشت: این سمینار در راستای تشکیل شاخه معاونت پدافند غیرعامل درسازمان پیشگیری ومدیریت بحران شهر تهران در سال گذشته و برگزاری کارگاه های آموزشی امداد و نجات در اماکن و خودامدادی و دگر امدادی، برگزار شد.