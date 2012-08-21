تغییرات گسترده در راه نفت آبادان/ رئیس هیئت مدیره تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با سپری شدن پنج هفته از لیگ برتر، تیم نفت آبادان تاکنون تنها به لطف تساوی در برابر ملوان انزلی با یک امتیاز در رده هفدهم جدول رده بندی لیگ برتر باشگاه های کشور قرار گرفته که این موضوع به هیچ وجه خوشایند هواداران و مردم آبادان که علاقه عجیبی به تیم شهرشان دارند، نیست.

بر همین اساس از باشگاه صنعت نفت آبادان خبر می رسد تغییرات گسترده ای در پستهای مدیریتی راه است و تا چند روز آینده علی حکمت جای خود را به فردی دیگر می دهد که البته این شایعه از اواخر فصل قبل نیز به گوش می رسید.



با توجه به اینکه علی حکمت مدیرعامل فعلی که البته کارنامه ناموفقی در صنعت نفت نداشته مشغله کاری فراوانی دارد و هم اکنون مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی آبادان است فشار فراوانی برای برکناری وی صورت می گرفت، هم اکنون نتایج ضعیف این تیم در پنج هفته ابتدایی لیگ برتر این بهانه را به دست مخالفان داده که آخرین تیر خود را برای تغییر مدیرعاملی باشگاه از چله رها کنند.



این احتمال وجود دارد که یک سرپرست موقت هدایت باشگاه صنعت نفت را به دست بگیرد که البته در میان گزینه ها، نام مسعود رضائیان مدیرعامل سابق باشگاه فولاد خوزستان که توانسته بود فولاد را به مقام قهرمانی برساند و بهترین نتیجه تاریخ فوتبال خوزستان را به نام خود رقم بزند نیز دیده می شود.



از سوی دیگر با توجه به اینکه مدیرعامل پالایشگاه آبادان به صورت سنتی رئیس هیئت مدیره باشگاه ورزشی نفت آبادان نیز به شمار می رود، این هفته عبدالرضا مهربان مدیرعامل سابق پالایشگاه و رئیس هیئت مدیره باشگاه جای خود را به مسلم رحیمی داده است و رئیس هیئت مدیره اختیاراتی برای تغییر در باشگاه دارد.



گفته می شود قرار است به زودی، دو یا سه نفر از اعضای هئیت مدیره باشگاه ورزشی صنعت نفت آبادان تغییر کنند و افراد جدیدی جای آنها را بگیرند. همچنین مسلم رحیمی رئیس هیئت مدیره جدید که نیروهای بومی پالایشگاه آبادان محسوب می شود در اولین گام روز سه شنبه همه بازیکنان، کادرفنی و اعضای هئیت مدیره باشگاه نفت با به صرف میهمان دعوت کرد تا انگیزه کافی را برای ادامه فصل جدی و کسب نتایج مناسب بدهد.

