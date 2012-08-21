ادارات دولتی به شهرداری انابد 8 میلیارد ریال بدهی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار انابد از بدهکاری 8 میلیارد ریالی ادارات و دستگاه های دولتی به شهرداری این شهر خبر داد.

جواد ضیائی رستمی گفت: شهرداری انابد بیش از 8 میلیارد ریال از ادارات و دستگاه های سطح شهر طلبکار است و نبود امکان وصول این مبالغ به علاوه پرداخت نشدن به موقع عوارض شهری از سوی مردم مهمترین مشکل شهرداری انابد در حال حاضر است.

وی افزود: منبع اصلی درآمد داخلی شهرداری ها از محل وصول عوارض شهری است و چنانچه این عوارض به موقع پرداخت نشود، شهرداری قادر به ارائه خدمات شهری مطلوب نخواهد بود.

شهردار انابد با اشاره به غیرفعال شدن 150 واحد کوره آجرپزی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش هزینه های تولید، اظهار داشت: بیش از 35 درصد جمعیت فعال شهر در این بخش به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال داشتند، که این امر تاثیر زیادی بر مدیریت خدمات شهری و کاهش برخی از منابع درآمدی شهرداری داشته است.

افزایش سرانه فضای سبز تایباد به 13 مترمربع در سال جاری

شهردار تایباد گفت: در سال های اخیر احداث و احیای فضای سبز تایباد به اولویت کاری شهرداری تبدیل شده به طوریکه این سرانه امسال به 13 متر مربع رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب سالحسینی اظهارکرد: در خشکسالی سال 1386، بیش از 90 درصد از فضای سبز تایباد از بین رفت و سرانه فضای سبز شهر به 2 متر مربع رسیده بود..

وی افزود: بر همین اساس احداث پارک و بوستان های محلی در مناطق کم برخوردار شهر در دستور کار قرار گرفته که طی آن در سال گذشته پارک خرمشهر در محله برق مزار و پارک لادن در محله مومن آباد احداث شد.

شهردار تایباد ادامه داد: در سال 90 نیز طبق برنامه ریزی بعمل آمده در زمین های با کاربری فضای سبز، پارک احداث خواهد شد که پارک مادر ویژه بانوان و بازپیرایی پارک مهرورز از آن جمله می باشد.