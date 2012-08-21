کمک های هنرمندان کشور به مناطق زلزله زده رسید

به گزارش خبرنگار مهر ، لاله اسکندری پیش از ظهر امروز سه شنبه به نمایندگی از هنرمندان با حضور در مناطق زلزله زده ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه دردناک افزود: عده ای از هنرمندان کشور با ابراز همدردی و تسلیت به زلزله زدگان آذربایجان شرقی کمک های خود را برای هموطنان زلزله زده ارسال کردند.



لاله اسکندری که از طریق هلال احمر بستان آباد به منطقه زلزله زده اعزام شده بود اظهار کرد: این محموله تنها بخشی از کمک های هنرمندان به مردم غیور آذربایجان است و در آینده سعی می کنیم کمک های دیگری نیز به مناطق زلزله زده ارسال کنیم.



هنرمندان تهران چند روز پیش در محل سینما آزادی تهران اقدام به جمع آوری کمک های مردمی برای مناطق زلزله زده کردند.