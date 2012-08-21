قیمت مرغ و مواد غذایی در اتریش افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "پرسه" میشاییل وورتزر مدیرعامل اتحادیه صنعت طیور اتریش در گفتگو با خبرگزاری اتریش (آپا) با تایید مطلب فوق یکی از دلایل افزایش قیمت مرغ و بوقلمون را افزایش قیمت جهانی خوراک طیور برشمرد.



وی در این مصاحبه اظهارداشت : قیمت کنجاله سویا که از غذاهای اصلی طیور به شمار می رود 20 درصد افزایش یافته و همچنین قیمت ذرت که در بیش از 50 درصد خوراک طیور کاربرد دارد به دلیل خشکسالی در آمریکا افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.



در ادامه این گزارش آمده است: اکنون قیمت هر تن کنجاله سویای فرآوری نشده 625 یورو می باشد در حالی که در اکتبر سال گذشته 369 یورو و در تیرماه امسال 526 یورو بوده است که نشان دهنده رشد قابل ملاحظه ایست که مستقیماً در قیمت نهایی مرغ تاثیرگذار است.



رسیدن موج گرانی مواد غذایی به اروپا در حالیست که چندی پیش بانک جهانی افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی در جهان و تاثیرات بلند مدت آن را نگران کننده خوانده بود.



کارشناسان بانک جهانی هشدار داده اند، موج خشکسالی و همچنین باران های موسمی در مناطق مختلف جهان از سال 2008 تا کنون و کاهش چشمگیر تولیدات کشاورزی، بویژه گندم که همزمان با خشونت و درگیری در مناطق دیگری از دنیا بوده، باعث افزایش قیمت مواد غذایی در دنیا شده است.