به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شیخ زین الدین اظهار داشت: بنا بر تجربههای چند ساله ارزشگذاری بر روی بیش از 25 فناوری در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شرایط حاکم بر صنعت و بازار داخلی، روش درآمدزایی که در آن سرمایهگذار میتواند برآوردی از درآمد و سهم خود را از تجاریسازی فناوری مشاهده کند، مناسبترین روش برای ارزش گذاری تشخیص داده شده است.
وی ادامه داد: در مبحث انتقال و فروش فناوری و یا جلب مشارکت و سرمایهگذاری در تجاریسازی آن، نیاز به ارزشگذاری اختراع، دانش فنی و یا قیمتگذاری بر روی شرکت دانشبنیان مطرح میشود.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان افزود: صرفنظر از نوع روش ارزشگذاری، اطلاعات کاملی از برنامهریزی مالی طرح از قبیل هزینه ها، سرمایه گذاری های لازم و همچنین اطلاعات مربوط به بازار موجود و بازار بالقوه محصول مورد نیاز است.
وی با بیان اینکه این ارزشگذاری توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با انجام مراحل مختلفی انجام میپذیرد، ادامه داد: برگزاری جلسات با فروشنده و خریدار فناوری و درصورت لزوم اصلاح داده ها و اطلاعات اولیه، استفاده از نرمافزار توسعه داده شده در شهرک و محاسبه قیمت و ارزش فناوری مورد نظر و انجام تحلیل حساسیت بر روی ارزش به دست آمده نسبت به دادهها و اطلاعات اولیه از جمله مراحل مهم در راستای ارزشگذاری فناوری است.
شیخ زینالدین تصریح کرد: هر اندازه این اطلاعات دقیقتر و مورد قبول طرفین معامله دانشفنی یا فناوری باشد، در نتیجه ارزش فناوری محاسبه شده قابل قبولتر برای فروشنده و خریدار آن خواهد بود.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه 25 فناوری در طول دو سال ارزش گذاری شده، افزود: تولید ظروف یکبار مصرف بر پایه نشاسته، اسپری زعفران و یکی از کاربردهای فناوری RFID از جمله فناوریهای ارزشگذاری شده است.
وی بیان کرد: ارزش محاسبه شده به عواملی مانند سطح و ماهیت فناوری، نحوه مشارکت و شرایط بازار و رقیبان در بازار بستگی دارد و ارزش تخمینی به عنوان یک معیار نسبی در برآورد سهم فناوری و میزان مشارکت در امر سرمایهپذیری آن است.
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