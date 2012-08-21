خاکبرداری پروژه ساماندهی رودخانه وشته تا دو ماه آینده به پایان می ‌رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین شفیعی با بیان اینکه رودخانه وشته در حد فاصل نسیم شمال تا بلوار معلم قرار گرفته است افزود: عملیات عمرانی این پروژه در سه مرحله اجرایی می ‌شود که بعد از اتمام مرحله اول خاکبرداری، مرحله دوم برای احداث دیوار سنگی و مرحله سوم برای کف‌ سازی آغاز می ‌شود.

وی با بیان اینکه عملیات عمرانی خاکبرداری این پروژه در طول یک هزار متر و عرض 13 متر اجرایی می ‌شود، بیان کرد: این پروژه در راستای هدایت آب های حاصل از بارندگی ضلع شمال کانال آب و هدایت سیلاب‌ها به رودخانه بازار اجرایی شده است.

شفیعی با اشاره به اینکه عملیات عمرانی خاکبرداری این پروژه به تازگی آغاز شده و تا دو ماه آینده به اتمام خواهد رسید، افزود: اتمام کامل این پروژه بستگی به تامین منابع مالی دارد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری قزوین تصریح کرد: عدم شرایط مطلوب رودخانه و باز بودن مسیر هدایت آب به سمت شهر در پی بارش شدید باران منجر به طغیان رودخانه و وقوع سیل در بخش شمالی شهر می ‎شد که با اتمام عملیات عمرانی این پروژه این مشکل مرتفع خواهد شد.