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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۵۷

شفیعی:

خاکبرداری پروژه ساماندهی رودخانه وشته تا دو ماه آینده به پایان می ‌رسد

خاکبرداری پروژه ساماندهی رودخانه وشته تا دو ماه آینده به پایان می ‌رسد

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان عمران شهرداری قزوین گفت: عملیات عمرانی مرحله خاکبرداری پروژه ساماندهی رودخانه وشته از 50 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و تا دو ماه آینده به پایان می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین شفیعی با بیان اینکه رودخانه وشته در حد فاصل نسیم شمال تا بلوار معلم قرار گرفته است افزود: عملیات عمرانی این پروژه در سه مرحله اجرایی می ‌شود که بعد از اتمام مرحله اول خاکبرداری، مرحله دوم برای احداث دیوار سنگی و مرحله سوم برای کف‌ سازی آغاز می ‌شود.
 
وی با بیان اینکه عملیات عمرانی خاکبرداری این پروژه در  طول یک هزار متر و عرض 13 متر اجرایی می ‌شود، بیان کرد: این پروژه در راستای هدایت آب های حاصل از بارندگی ضلع شمال کانال آب و هدایت سیلاب‌ها به رودخانه بازار اجرایی شده است.
 
شفیعی با اشاره به اینکه عملیات عمرانی خاکبرداری این پروژه به تازگی آغاز شده و تا دو ماه آینده به اتمام خواهد رسید، افزود: اتمام کامل این پروژه بستگی به تامین منابع مالی دارد.
 
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری قزوین تصریح کرد: عدم شرایط مطلوب رودخانه و باز بودن مسیر هدایت آب به سمت شهر  در پی بارش شدید باران منجر به طغیان رودخانه و وقوع سیل در بخش شمالی شهر می ‎شد که با اتمام عملیات عمرانی این پروژه این مشکل مرتفع خواهد شد.
کد مطلب 1677373

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