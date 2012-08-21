پنجره 147 گشوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره صد و چهل و هفتم پنجره با تصویری از سخنگوی وزارت امور خارجه در هفته‌ای پر کار و تیتر «ضیافت چند جانبه» منتشر شد. سرمقاله این شماره پنجره با عنوان«به کدامین سو باید حرکت کرد؟» پرسشی با عنوان ضرورت درک صحیح شرایط منطقه‎ای و جهانی را مطرح می‌کند و مبین این مفهوم است که لحظات کنونی به اقتضای شرایط داخلی، منطقه‎ای و جهانی مواهب و فرصت‎های بسیاری را در کنار خطرات فراوان، پیش‎روی ما قرار داده است که بهره‎مندی از آن نیازمند دقت و تقسیم مسئولیت بین آحاد ملت رشید ایران، خاصه نخبگان و مسئولان است تا ضمن تحقق پیشرفت اسلامی، عزت و اقتدار بین‎المللی ما را نیز فراتر از شرایط فعلی مهیا سازد.

همایش کشورهای جزو جنبش عدم تعهد در کشورمان،‌ موضوع دیگری است که در این شماره «پنجره» برای آن مطالب و پرونده در نظر گرفته شده است. «کانون‎‎های هویت شیعه» عنوان پرونده بخش حوزه پنجره 147 است که نگاهی اجمالی به حوزه‎‎های علمیه شیعی از آغاز تا‎کنون دارد. در پرونده «کانون‎‎های هویت شیعه» سعی شده ضمن توجه به‎ جایگاه حوزه‎‎های علمیه و اهالی حوزه، به برخی ضعف‎ها و آسیب‎ها در رشد و توسعه حوزه‎‎های علمیه در جهان نیز اشاره شود.

سیر تطور حوزه علمیه قم از آغاز تا‎کنون در گفتگو با رضا مختاری رئیس مؤسسه کتاب‎شناسی شیعه با عنوان« مکتبی نقل‎ گرا که اصولی شد»، نگاهی به جایگاه علوم دینی در جامعه بحرین با عنوان «کتابخانه‎ای هزار ساله» به قلم آیت‎الله شیخ محمد سند استاد بحرینی حوزه علمیه نجف، «سدی بر سر راه سلفی‎ گری» به قلم ابوذر ابراهیمی ترکمان رایزن فرهنگی ایران در مسکو، وضعیت دیروز و امروز حوزه‎های علمیه در گفتگو با مجید حکیم الهی معاون بین‎الملل جامعه‎المصطفی العالمیه و مدیر سابق کالج‎های اسلامی در کشورهای آفریقایی و اروپایی، از جمله مطالبی است که در این پرونده قرار دارند.

گزارشی درباره زلزله در استان آذربایجان شرقی هم از دیگر گزارش‌های این شماره پنجره است و به اتفاقات رخ داده از لحظه وقوع زلزله تا آغاز بازسازی‎‎ها در این منطقه پرداخته‎ است. پیش از این بخش گزارش و پرونده‌ای هم درباره حضور ایران در المپیک امسال لندن تدوین شده است.

در دیگر بخش‌های باشگاه گزارشگران، آخرین روایت از محمود گلابدره‎ای با عنوان «تو می‎دونی خمینی کی بود؟» چاپ شده است. در ادامه این بخش، حواشی مراسم شب‎‎های رمضان مسجد ارگ تهران و حال و هوای کوچه‌های اطراف، به خصوص کوچه‌ای پر از ساندویچی را که غذای اصلی‌شان فلافل است، خواهیم خواند. عنوان این مطلب به این ترتیب است: «اول فلافل بعد هم تضرّع به درگاه حق»!



سبد کتاب این هفته این نشریه، به معرفی کتاب‎‎هایی درباره موضوع فلسطین و صهیونیسم اختصاص دارد. در صفحه طنز نیز همانند هفته‎‎های گذشته، دانشگاه‎نامه عباس احمدی و واژه‎نامه ازلی عبدالله مقدمی درج شده است.

مجله خبری و مجله برون مرزی نیز از دیگر بخش‌های پنجره صد و چهل و هفتم است که می‌توان آن را در 84 صفحه و با قیمت 2 هزار تومان تهیه کرد.