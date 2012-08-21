پنجره 147 گشوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره صد و چهل و هفتم پنجره با تصویری از سخنگوی وزارت امور خارجه در هفتهای پر کار و تیتر «ضیافت چند جانبه» منتشر شد. سرمقاله این شماره پنجره با عنوان«به کدامین سو باید حرکت کرد؟» پرسشی با عنوان ضرورت درک صحیح شرایط منطقهای و جهانی را مطرح میکند و مبین این مفهوم است که لحظات کنونی به اقتضای شرایط داخلی، منطقهای و جهانی مواهب و فرصتهای بسیاری را در کنار خطرات فراوان، پیشروی ما قرار داده است که بهرهمندی از آن نیازمند دقت و تقسیم مسئولیت بین آحاد ملت رشید ایران، خاصه نخبگان و مسئولان است تا ضمن تحقق پیشرفت اسلامی، عزت و اقتدار بینالمللی ما را نیز فراتر از شرایط فعلی مهیا سازد.
همایش کشورهای جزو جنبش عدم تعهد در کشورمان، موضوع دیگری است که در این شماره «پنجره» برای آن مطالب و پرونده در نظر گرفته شده است. «کانونهای هویت شیعه» عنوان پرونده بخش حوزه پنجره 147 است که نگاهی اجمالی به حوزههای علمیه شیعی از آغاز تاکنون دارد. در پرونده «کانونهای هویت شیعه» سعی شده ضمن توجه به جایگاه حوزههای علمیه و اهالی حوزه، به برخی ضعفها و آسیبها در رشد و توسعه حوزههای علمیه در جهان نیز اشاره شود.
سیر تطور حوزه علمیه قم از آغاز تاکنون در گفتگو با رضا مختاری رئیس مؤسسه کتابشناسی شیعه با عنوان« مکتبی نقل گرا که اصولی شد»، نگاهی به جایگاه علوم دینی در جامعه بحرین با عنوان «کتابخانهای هزار ساله» به قلم آیتالله شیخ محمد سند استاد بحرینی حوزه علمیه نجف، «سدی بر سر راه سلفی گری» به قلم ابوذر ابراهیمی ترکمان رایزن فرهنگی ایران در مسکو، وضعیت دیروز و امروز حوزههای علمیه در گفتگو با مجید حکیم الهی معاون بینالملل جامعهالمصطفی العالمیه و مدیر سابق کالجهای اسلامی در کشورهای آفریقایی و اروپایی، از جمله مطالبی است که در این پرونده قرار دارند.
گزارشی درباره زلزله در استان آذربایجان شرقی هم از دیگر گزارشهای این شماره پنجره است و به اتفاقات رخ داده از لحظه وقوع زلزله تا آغاز بازسازیها در این منطقه پرداخته است. پیش از این بخش گزارش و پروندهای هم درباره حضور ایران در المپیک امسال لندن تدوین شده است.
در دیگر بخشهای باشگاه گزارشگران، آخرین روایت از محمود گلابدرهای با عنوان «تو میدونی خمینی کی بود؟» چاپ شده است. در ادامه این بخش، حواشی مراسم شبهای رمضان مسجد ارگ تهران و حال و هوای کوچههای اطراف، به خصوص کوچهای پر از ساندویچی را که غذای اصلیشان فلافل است، خواهیم خواند. عنوان این مطلب به این ترتیب است: «اول فلافل بعد هم تضرّع به درگاه حق»!
سبد کتاب این هفته این نشریه، به معرفی کتابهایی درباره موضوع فلسطین و صهیونیسم اختصاص دارد. در صفحه طنز نیز همانند هفتههای گذشته، دانشگاهنامه عباس احمدی و واژهنامه ازلی عبدالله مقدمی درج شده است.
مجله خبری و مجله برون مرزی نیز از دیگر بخشهای پنجره صد و چهل و هفتم است که میتوان آن را در 84 صفحه و با قیمت 2 هزار تومان تهیه کرد.
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