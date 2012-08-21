واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل دار در سایت تسهیل ثبت نام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید عبدلی زاده اظهارداشت: در جلسات کارگروه استانی ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی بررسی، ریشه یابی و به مراجع ذی صلاح منعکس می شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این جلسات ، سهولت و تسریع در بررسی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی – صنعتی برای حمایت بیش از پیش از این واحدها است.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تصریح کرد: واحدهای تولیدی – صنعتی که با مشکل و چالش مواجه هستند ، جهت ثبت درخواست و پیگیری از طریق این کارگروه استانی بایستی به سایت www.tashil.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت کند سپس مستندات خود را به صورت دستی یا الکترونیکی به معاونت امورصنعتی سازمان ارائه کنند.

وی تأکید کرد: در صورت عدم ثبت نام واحدهای تولیدی - صنعتی متقاضی، در این سایت درخواست وی وارد کارگروه نخواهد شد و مراجعه کنندگان در صورت بروز هرگونه مشکل یا سؤال می توانند با حوزه معاونت امورصنعتی سازمان تماس حاصل کنند.

متقاضیانی که قبلا در طرح بروز رسانی اطلاعات واحدهای صنعتی ثبت نام ننموده اند بایستی پیش از ثبت نام در سایت تسهیل ، در سایت www.amarsanat.mim.gov.ir اقدام به ثبت نام کرده باشند تا نام کاربری و رمز ورود به سایت تسهیل را در اختیار داشته باشند.