به گزارش خبرگزاری مهر، بهناز قربانی با اشاره به فواید و آثار شیر مادر برای نوزادان اظهار داشت: دوران شیرخواری به لحاظ رشد و تکامل از حساس‌ترین دوران زندگی هر فرد محسوب می‌شود و تغذیه طفل در این مرحله از اهمیت وی‍‍ژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: شیرمادر نیازهای تغذیه‌ای و بخش عمده‌ای از نیازهای ایمنی شیرخواران را تا شش ماه فراهم می کند و آنچه به‌ عنوان تغذیه طبیعی شیرخوار در شش ماه اول زندگی توصیه شده، تغذیه انحصاری با شیر مادر است.

قربانی با بیان اینکه در کشورهای در حال توسعه سه علت عمده مرگ و میر اطفال زیر پنج سال را سوء تغذیه، عفونت‌های تنفسی و اسهال تشکیل می‌دهد، گفت: در این میان شیر مادر نقش بارزی در کاهش مرگ و میر ناشی از این موارد دارد.

وی ادامه داد: بر اساس آمار به دست آمده از سازمان جهانی بهداشت ( WHO ) در سراسر جهان کمتر از 40 درصد مادران تا پایان شش ماهه اول پس از تولد به شیر خوار خود شیر می‌دهند.

قربانی با تاکید بر اینکه یکی از دلایل عمده این امر عدم اطلاع از مزایای شیر مادر است، گفت: تحریک ترشح هورمون اکسی توسین دراثر مکیدن پستان، منجر به انقباض رحم و موجب کاهش و قطع خونریزی و بازگشت سریع‌تر اندازه رحم به حالت طبیعی می‌شود.

وی گفت: همچنین با متوقف شدن عادت ماهیانه مادر به واسطه شیردهی احتمال بروز کم‌خونی در مادر کاهش می‌یابد و همچنین موجب مصرف ذخیره چربی مادر شده و فرم اندام‌ها را به حالت عادی بر می گرداند.

وی با بیان اینکه شیر مادر موجب اغنای روحی مادر و برقراری ارتباط عاطفی ( Bonding ) بین مادر و شیرخوار می‌شود، ابراز داشت: مادر همیشه برای شیردادن آماده است و برای صرف خرید شیرخشک، شستن و جوشاندن بطری و آب و تهیه شیرخشک وقت صرف نمی‌شود.

قربانی گفت: شیر مادر برای خانواده به مراتب اقتصادی‌تر بوده و پدر می‌تواند هزینه خرید شیرخشک را صرف تغذیه بهتر مادر کند.

وی ادامه داد: شیردهی موجب کاهش احتمال بروز سرطان پستان مادر و کاهش خطر شکستگی لگن در سنین سالمندی شده و در کشورهای در حال توسعه نیز تغذیه با شیرمادر از هر برنامه دیگر تنظیم خانواده موثرتر است.

کارشناس برنامه شیر مادر اظهار داشت: شیر مادر غذای کاملی است که به تنهایی تمام احتیاجات غذایی شیرخوار از جمله آب را در طول شش ماه نخست زندگی تأمین می شود.

وی افزود: پروتین، چربی و مواد قندی موجود در شیر مادر بهترین و مناسب‌ترین نوع بوده و تناسب مواد مختلف غذایی آن در حد ایده‌آل است، هضم آن راحت‌تر از شیرخشک است و بیشتر مواد غذایی موجود در آن تقریبا به‌طور کامل جذب می شود.

قربانی اضافه کرد: کلسترول موجود در آغوز به مراتب بالا است و این امر موجب تحریک و تسریع در تشکیل و تکمیل آنزیم‌های مؤثر در سوخت و ساز کلسترول شده که خود موجب کاهش بروز بیماری‌های قلبی عروقی در بزرگسالی می‌شود.

وی عنوان کرد: ترکیب شیر مادر با سن کودک، فصول سال، مدت شبانه روز و حتی در یک نوبت شیردهی تغییر می‌کند.

کارشناس برنامه شیر مادر استان همدان گفت: به دلیل کمتر بودن مقدار پروتئین و املاح در شیر مادر نسبت به شیر خشک، برای کلیه نوزادان نارس قابل هضم‌تر است و شیرمادر حاوی مواد ایمنی بخش فراوانی است که موجب کاهش بروز عفونت‌های گوارشی، تنفسی همچنین عفونت گوش میانی می شود.

وی افزود: عفونت‌های ادراری، مننژیت، احتمال بروز دردهای قولنجی ( Colic )، اختلالات حساسیت و اگزما در شیر مادر خواران کمتر است.

قربانی تأکید کرد: تغذیه نوزاد با شیر مادر، خطر ابتلا به چاقی را تا یک سوم در دوران کودکی کاهش می‌دهد و آثار مفیدی در زندگی آتی و دوران بزرگسالی او به همراه خواهد داشت.