تشدید نگرانی رژیم صهیونیستی از حضور نیروهای مصری در سینا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات ، یک منبع عالی رتبه وابسته به رژیم صهیونیستی با اشاره به حضور تانکهای مصری در صحرای سینا گفت: اسرائیل نگران تانکهای مصری در شمال سینا است و این نقض توافقنامه صلح است.

این در حالی است که روزنامه صهیونیستی معاریو گزارش داد: اسرائیلی ها برای توقف ورود نیروهای ارتش مصر به شبه جزیره سینا دست به دامان آمریکا شده اند و خواستار خروج فوری این نیروها شده اند.

معاریو بیان کرد: اسرائیل از سویی می داند که دامنه عملیات علیه گروههای مسلح در شمال سینا محدود خواهد بود و از سوی دیگر ادامه حضور نیروهای مصری در سینا را نقض توافقنامه صلح می داند.

این روزنامه اعلام کرد: اسرائیل به وضع بغرنجی دچار شده است و از سویی دوست دارد که نیروهای مسلح مصر با گروههای مسلح مبارزه کند و از سوی دیگر در قبال حکومت جدید گروه اخوان المسلمین در مصر حساسیت خاصی دارد.