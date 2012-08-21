  1. بین الملل
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

الحیات گزارش داد:

تشدید نگرانی رژیم صهیونیستی از حضور نیروهای مصری در سینا

تشدید نگرانی رژیم صهیونیستی از حضور نیروهای مصری در سینا

رژیم صهیونیستی از حضور قوی ارتش مصر در شبه جزیره سینا به شدت احساس نگرانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات ، یک منبع عالی رتبه وابسته به رژیم صهیونیستی با اشاره به حضور تانکهای مصری در صحرای سینا گفت: اسرائیل نگران تانکهای مصری در شمال سینا است و این نقض توافقنامه صلح است.

این در حالی است که روزنامه صهیونیستی معاریو گزارش داد: اسرائیلی ها برای توقف ورود نیروهای ارتش مصر به شبه جزیره سینا دست به دامان آمریکا شده اند و خواستار خروج فوری این نیروها شده اند.

معاریو بیان کرد: اسرائیل از سویی می داند که دامنه عملیات علیه گروههای مسلح در شمال سینا محدود خواهد بود و از سوی دیگر ادامه حضور نیروهای مصری در سینا را نقض توافقنامه صلح می داند.

این روزنامه اعلام کرد: اسرائیل به وضع بغرنجی دچار شده است و از سویی دوست دارد که نیروهای مسلح مصر با گروههای مسلح مبارزه کند و از سوی دیگر در قبال حکومت جدید گروه اخوان المسلمین در مصر حساسیت خاصی دارد.

کد مطلب 1677382

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