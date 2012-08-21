پرونده های بیمه متوفیان ناشی از زلزله خارج از نوبت رسیدگی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد نظری پیش از ظهر امروز سه شنبه ضمن بازدید از مناطق زلزله زده با اشاره به تدابیر صورت گرفته از رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده های بیمه شده های متوفی ناشی از زلزله های اخیر در شهرستان های اهر، هریس و ورزقان و صدور احکام مستمری متوفیان مناطق خبر داد.



سرپرست دفتر نمایندگی صندوق بیمه تامین اجتماعی روستاییان و عشایر آذربایجان شرقی در محل چادرهای اسکان موقت خانوارهای روستای خرمالو از توابع بخش خواجه شهرستان زلزله زده هریس حضور یافت.



وی ضمن تحویل اولین گروه از کمک های پرسنل صندوق به دهیاری روستا و ابلاغ پیام همدردی مدیر عامل صندوق بیمه تامین اجتماعی روستاییان و عشایر کشور با جمعی از اهالی به گفتگو پرداخت.



دهیاری خرمالو به عنوان تنها کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در بخش زلزله زده خواجه هریس با بیش از دو هزار و500 خانوار بیمه شده فعالیت دارد.

