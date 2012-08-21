72 مورد سقط جنین قانونی در اصفهان در سال 90 رخ داده است

علی سلیمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار سه ماهه نخست سال 91 برای سقط جنین قانونی اظهار داشت: عمده فعالیت پزشکی قانونی در زمینه سقط جنین با صدور مجوز و برای سقط درمانی است.

وی افزود: پزشکی قانونی بر حسب استعلام مراجع قضایی در خصوص سایر انواع سقط نیز بررسی و اظهار نظر کارشناسی می‌کند.

مدیر کل پزشک قانونی استان اصفهان تصریح کرد: چهار دلیل برای سقط جنین قابل تعریف است، که سقط خودبه خودی، سقط ضربه‌ای، سقط درمانی و سقط جنایی از علل سقط جنین در علم پزشکی محسوب می‌شوند.

وی با تاکید به اینکه سقط جنین عمدی دارای مجازات تعیین شده است، ادامه داد: چنانچه دارویی و یا طبابتی از سوی فردی و یا افرادی برای زن حامله ای بدون مجوز صادر و منجر به سقط جنین شود مشمول پرداخت دیه و نیز قصاص برحسب مورد یک تا سه سال حبس می شود.

سلیمانپور همچنین به آمار سقط جنین در سه ماه نخست سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: در سه ماهه نخست سال جاری 72 مورد مجوز سقط جنین درمانی در استان اصفهان صادر شده است.

وی گفت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 65 مورد بوده که 10.8 درصد افزایش داشته است.

