حقوق تربیتی کودک در اسلام/ تربیت کودک از نگاه و متون اسلامی

خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: دوران کودکی پایه و اساس عمر انسان محسوب میشود. حیات و حقوق او متأثر از خواستهها، نیازها، ویژگیها، اقتضائات و خصایص فکری و روحی دوران کودکی او است. درواقع شخصیت انسان در بزرگسالی مرهون رشد و چگونگی تکوین شاکله او در کودکی است. برخی انسان شدن آدمی را مرهون تعلیم و تربیت دوران کودکی او دانستهاند.
این کتاب میکوشد موضوع بسیار مهم و حیاتی تربیت را از منظر متون اسلامی بکاود. البته تدوین نظام جامع حقوق تربیت کودک در اسلام تنها به آموزههای تصریح شده در متون معتبر اسلامی محدود نمیشود و آنچه عقل سلیم بشری بر آن اجماع دارد نیز مورد پذیرش اسلام به عنوان یک مکتب تربیتی است. به سخن دیگر منبع نظام حقوق تربیتی اسلام به قرآن و سنت و سیره پیامبر و اهل بیت محدود نمیشود و استفاده از رهیافتهای علمی و تجربیات معتبری که مخالفت قطعی با آموزههای شرعی ندارد، نیز از دیدگاه دینی معتبر اسلامی، از منابع علمی معتبر و رهیافتهای فکری اندیشمندان مسلمان است که در چارچوبها و با روش استنباط اسلامی استفاده میشوند. ولی تکیه این کتاب بیشتر بر متون اسلامی است.
نویسنده در این کتاب بر این باور است که استخراج و تدوین حقوق تربیتی کودکان هرگز به معنای آن نیست که در عمل هم باید تربیت کودکان شکل و صبغه حقوقی به خود بگیرد، حق تعلیم و تربیت کودکان نباید از ضمانت اجرای قوی خود که همانا عشق و دلدادگی والدین و مربیان است جدا شود. استخراج این حقوق راهی است به سوی آشناسازی بیشتر والدین و مربیان، دولتمردان و جامعه با وظایف و مسئولیتهای خطیری که نسبت به تربیت کودکان دارند. این یک واقعیت است که جهان کنونی بیشتر جهان قواعد و مقررات نوشته و مکتوب است تا قواعد و مقررات نانوشته بسیار معتبر و لازم الاجرایی که در ضمیر انسانهای گذشته درباب تربیت کودک وجود داشت.
ماهیت و قلمرو حقوق تربیتی کودکان و تضمینهای ناظر به آن، مبانی حقوق تربیتی کودکان، حقوق کودک در حیطههای گوناگون تربیتی با نگاه به مبانی خاص آنها، فصول سه گانه این کتاب هستند.
حق کودک در یادگیری معارف و علوم دینی، نقش تربیت اخلاقی در تحقق امنیت، نظم و سعادت اجتماعی برای کودک و جامعه، حق برخورداری از روابط عاطفی صحیح و مطلوب، حق بهرهمندی کودک از آموزشهای لازم در کم و کیف بروز عواطف، ازجمله مباحث مطرح شده در این کتاب هستند.
کتاب "حقوق تربیتی کودک در اسلام" نوشته دکتر محمد علی حاجی دهآبادی برای نوبت اول بهار امسال در176 صفحه از سوی انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.
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