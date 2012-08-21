حقوق تربیتی کودک در اسلام/ تربیت کودک از نگاه و متون اسلامی

خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: دوران کودکی پایه و اساس عمر انسان محسوب می‏شود. حیات و حقوق او متأثر از خواسته‏ها، نیازها، ویژگی‏ها، اقتضائات و خصایص فکری و روحی دوران کودکی او است. درواقع شخصیت انسان در بزرگسالی مرهون رشد و چگونگی تکوین شاکله او در کودکی است. برخی انسان شدن آدمی را مرهون تعلیم و تربیت دوران کودکی او دانسته‏اند.

این کتاب می‎کوشد موضوع بسیار مهم و حیاتی تربیت را از منظر متون اسلامی بکاود. البته تدوین نظام جامع حقوق تربیت کودک در اسلام تنها به آموزه‏های تصریح شده در متون معتبر اسلامی محدود نمی‏شود و آنچه عقل سلیم بشری بر آن اجماع دارد نیز مورد پذیرش اسلام به عنوان یک مکتب تربیتی است. به سخن دیگر منبع نظام حقوق تربیتی اسلام به قرآن و سنت و سیره پیامبر و اهل بیت محدود نمی‎شود و استفاده از رهیافت‏های علمی و تجربیات معتبری که مخالفت قطعی با آموزه‏های شرعی ندارد، نیز از دیدگاه دینی معتبر اسلامی، از منابع علمی معتبر و رهیافت‏‎های فکری اندیشمندان مسلمان است که در چارچوب‏ها و با روش استنباط اسلامی استفاده می‎شوند. ولی تکیه این کتاب بیشتر بر متون اسلامی است.

نویسنده در این کتاب بر این باور است که استخراج و تدوین حقوق تربیتی کودکان هرگز به معنای آن نیست که در عمل هم باید تربیت کودکان شکل و صبغه حقوقی به خود بگیرد، حق تعلیم و تربیت کودکان نباید از ضمانت اجرای قوی خود که همانا عشق و دلدادگی والدین و مربیان است جدا شود. استخراج این حقوق راهی است به سوی آشناسازی بیشتر والدین و مربیان، دولتمردان و جامعه با وظایف و مسئولیت‎های خطیری که نسبت به تربیت کودکان دارند. این یک واقعیت است که جهان کنونی بیشتر جهان قواعد و مقررات نوشته و مکتوب است تا قواعد و مقررات نانوشته بسیار معتبر و لازم الاجرایی که در ضمیر انسانهای گذشته درباب تربیت کودک وجود داشت.

ماهیت و قلمرو حقوق تربیتی کودکان و تضمین‎های ناظر به آن، مبانی حقوق تربیتی کودکان، حقوق کودک در حیطه‏های گوناگون تربیتی با نگاه به مبانی خاص آنها، فصول سه گانه این کتاب هستند.

حق کودک در یادگیری معارف و علوم دینی، نقش تربیت اخلاقی در تحقق امنیت، نظم و سعادت اجتماعی برای کودک و جامعه، حق برخورداری از روابط عاطفی صحیح و مطلوب، حق بهره‏مندی کودک از آموزش‎های لازم در کم و کیف بروز عواطف، ازجمله مباحث مطرح شده در این کتاب هستند.

کتاب "حقوق تربیتی کودک در اسلام" نوشته دکتر محمد علی حاجی ده‎آبادی برای نوبت اول بهار امسال در176 صفحه از سوی انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.