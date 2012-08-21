برنامه ریزی های فدراسیون فوتبال جذابیت بازی ها را کم می کند

احمد نخعی در خصوص همزمان برگزار شدن دربی پایتخت با بازی های این هفته لیگ برتر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش از این قرار بود فقط بازی تیم ما برابر داماش همزمان با دربی برگزار شود که به همین خاطر با فدراسیون فوتبال مکاتبات زیادی را انجام دادیم تا بازی ما نیز یک روز قبل از این بازی برگزار شود.

وی ادامه داد: اما فدراسیون فوتبال به جای عوض کردن برنامه بازی تیم ما، چند بازی دیگر را هم به روز دربی منتقل کرد تا به نوعی به جای درست کرد ابروی لیگ چشم آن را هم در این هفته کور کرده باشد!

نخعی تصریح کرد: همه در ایران می دانند در روزی که دربی برگزار می شود همه حواس ها به آن بازی معطوف است و حداقل یک سوم از هواداران مس کرمان هم به دنبال این بازی هستند به همین خاطر نمی دانم جرا فدراسیون در این زمینه به گونه ای برنامه ریزی می کند که جذابیت سایر بازی ها را تحت تاثیر قرار دهد.

سرپرست مس گفت: بهتر است فدراسیون فوتبال در هفته ای که دربی برگزار می شود همه بازی ها را یک روز قبل برگزار کند تا مشکلی برای هیچکس پیش نیاید.

وی با بیان اینکه باشگاه مس کرمان دیگر نمی تواند در این زمینه با فدراسیون رایزنی داشته باشد گفت: حالا دیگر پنج بازی دیگر هم همزمان با دربی است و اعتراض باشگاه ما به تنهایی مشکلی را حل نمی کند از همین رو دیگر امیدی به تغییر زمان بازیمان نداریم.

نخعی بیان داشت: با این حال امیدوارم هواداران ما در این بازی حمایت قاطعی را از مس کرمان داشته باشند تا امتیاز کامل این بازی خانگی را از آن تیم خود کنیم.