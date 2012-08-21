بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب نیاز به دانش و توجه ویژه دارد

مهرداد مسعودی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیشرفت در جراحی مغز و اعصاب، مراقبت‌های ویژه آن و نرورادیولوژی بدون پیشرفت در نروآنستزیا امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به اینکه بدون شک بیهوشی از بزرگ‌ترین اکتشافات قرن اخیراست، ادامه داد: با توجه به اینکه بدون بیهوشی امکان انجام بسیاری از اعمال جراحی وجود ندارد و جایگاه کنونی علم جراحی مرهون پیشرفت علم بیهوشی است بنابراین بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب به ویژه در پنج دهه اخیر رشد چشم‌گیری داشته است.

عضو هیئت علمی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: یک جراح مغز و اعصاب باید تا حدودی با بیهوشی در این رشته آشنا باشد تا بتواند یک عمل جراحی سالم و بی‌خطر انجام دهد.

وی به کمبود منابع علمی رشته بیهوشی درسراسر دنیا و به ویژه به زبان فارسی اشاره کرد و گفت: در این زمینه کتاب اصول بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب از سوی دانشگاه عوم پزشکی اصفهان چاپ و منتشر شده است.

مسعودی‌فر اظهار داشت: علم نروآنستزی همگام با پیشرفت تکنیک‌های جراحی مغز و اعصاب و پیدایش روش‌های جدید تصویر‌برداری مغزی، در حال متحول شدن است که سهمی از این تحول مربوط به استفاده از داروهای بیهوشی جدید، مانیتورینگ‌های مربوط به این رشته فوق‌تخصصی نظیر اکسی‌متری مغزی و مانیتورینگ‌های الکتروفیزیولوژیک، تفکرات و رویکرد‌های نوین در مورد درمان بیماری‌های مغز و اعصاب است.

وی با بیان اینکه تمام این رویدادها دست به دست هم داده‌اند تا شرایط امن‌تری برای اداره بیهوشی و جراحی بیماران نروآنستزی فراهم شود، تاکید کرد: در این راستا کمبود منابع علمی منطبق بر دانش روز به زبان فارسی به شدت احساس می‌شود.

مسعودی فر از برگزاری دوره‌فلوشیپ نروآنستزی در کشور خبر داد و اضافه کرد: در چند سال اخیر به دنبال کشف رازهای ناشناخته سیستم اعصاب انسان، دوره فلوشیپ بیهوشی در جراحی مغزو اعصاب برای نخستین بار در کشور ایجاد شد.