تمامی امکانات مورد نیاز برای تبدیل شدن سلطانیه به شهرستان وجود دارد

احمد ذوالقدر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شهر سلطانیه در بحث گردشگری حرف اول را می زند، اظهار کرد: چند سال پیش وقتی نامی از سلطانیه در جایی برده می شد کسی شناختی از این شهر نداشت ولی از حدود سه سال پیش و با توجه به برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری فراوانی چون جشنواره سین هشتم، همایش ملی سلطانیه، کنگره علامه حلی و در این روزهای اخیر نیز برگزاری مسابقات بومی و محلی با حضور چندین استان، سلطانیه شهری شناخته شده در میان استان های دیگر است.

وی با اشاره به وجود زیرساخت های مورد نیاز در سلطانیه برای تبدیل شدن این شهر به شهرستان، افزود: در حال حاضر حدود 33 اداره در این شهر وجود دارد و در هر لحظه ای که این شهر به شهرستان تبدیل شود مشکلی در رابطه با تعداد این اداره ها و خدمت رسانی به مردم وجود نخواهد داشت.

ذوالقدر با یادآوری اینکه در حال حاضر 17 اثر ملی در سلطانیه وجود دارد، ادامه داد: با توجه به اینکه در گذشته در رابطه با اقامت در سلطانیه مشکلات فراوانی وجود داشت، ساخت هتل چلپی اوغلی یکی از مهمترین امکانات رفاهی این منطقه در راستای حل مشکلات اقامتی می باشد که در حال تکمیل است.

وی با بیان اینکه فرهنگسرای سلطانیه در هفته دولت امسال کلنگ زنی خواهد شد، افزود: شهر سلطانیه تمامی امکانات مورد نیاز برای تبدیل شدن به شهرستان را دارد.

بخشدار سلطانیه، گفت: وجود واحدهای تولیدی فراوان، وجود 31 واحد صنعتی و اولین نیروگاه سیکل ترکیبی استان در این شهر نشان دهنده وجود زیرساخت های کافی در این شهر برای تبدیل شدن به شهرستان است.

ذوالقدر با یادآوری اینکه در حال حاضر سلطانیه دارای 46 روستا و سه دهستان است افزود: یکی از دهستان ها امکان و ظرفیت تبدیل به بخش را دارد و این در حالی است که یکی از روستاها نیز در حال تبدیل شدن به شهر است.

وی ادامه داد: سلطانیه ظرفیت کافی برای تبدیل شدن به شهرستان را دارد که امید داریم در آینده ای نزدیک این امر محقق شود.