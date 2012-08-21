استعفا آرش عباسی از روابط عمومی تئاتر شهر/ آغاز اجرای نمایش"مخمصه"

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر با ارسال نامه ای به رییس این مجموعه از سمت خود استعفا کرد. در بخشی از نامه استعفای آرش عباسی به سید صادق موسوی آمده است‌: ضمن ابراز خرسندی از 15 ماه همکاری با جنابعالی در مجموعه پر ارزش تئاتر شهر، از آنجا که قصد دارم بیش از پیش به دغدغه اصلی‌ام نمایشنامه نویسی بپردازم خواهشمندم با استعفای بنده از سمت مدیر روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر موافقت فرمایید. با آرزوی توفیق برای جنابعالی و همکاران و روزهای بهتر برای تئاتر.

براساس این گزارش سید صادق موسوی نیز در پاسخ به نامه استعفای عباسی آورده است: ضمن قدردانی از همکاری بی شائبه جنابعالی در مدیریت روابط عمومی تئاتر شهر و ابراز تاسف از پایان یافتن ایام شیرین همکاری، برایتان توفیق روز افزون در عرصه تئاتر و سعادت و سربلندی در خدمت به فرهنگ و هنر این مرز و بوم را از ایزد یکتا مسئلت دارم.

آرش عباسی ازاول خرداد سال 90 به عنوان مدیر روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر به فعالیت مشغول بود.



آغاز اجرای نمایش" مخمصه " در کارگاه نمایش

مخمصه " عنوان نمایش جدیدی نوشته خیر الله تقیانی پور است که از یکشنبه 29 مرداد ماه به کارگردانی مشترک خیرالله تقیانی پور و محسن طراوت و بازی مسعود حجازی مهر، رضا پاپی ، علی عامل هاشمی ، مصطفی ساسانی و سانازرسولی ساعت 18 به مدت زمان 60 دقیقه و قیمت بلیت 6 هزارتومان در کارگاه نمایش میزبان علاقمندان تئاتر خواهد بود.

در تالار اصلی نمایش " ساقی " نوشته و کار امیر دژاکام ساعت 21 با مدت زمات 80 دقیقه و قیمت بلیت 12 هزار تومان پذیرای دوستداران تئاتر است. در این اثر نمایشی محبوبه بیات، اصغر همت، امیریل ارجمند، ابوالفضل امامی، شکرخدا گودرزی، خسرو احمدی، امیر کربلایی، نادیا فرجی، علیرضا ناصحی، تینو صالحی، سارا منصوری، شیوا ترابی، حسین شهبازی، ابوالفضل جمشیدی، حسام شریفی، امیر بشارت، مهدی مصباحی، فاطمه شریفی، سعید نصرتی، پریسا غفوری، محمدرضا شیرخانلو، حامد اویسی، مرتضی آقا حسینی، بهرام افشاری و... به عنوان بازیگر حضور دارند.



در تالار سایه هم نمایش "خرس" نوشته آنتوان چخوف به کارگردانی اسماعیل شفیعی و بازی اصغر همت ، لیلا برخورداری ، مهدی زمین پرداز ، مرجان قمری، حامد پشتیبان تا 31 مرداد ساعت 19 به مدت 70 دقیقه و قیمت بلیت 8 هزار تومان پذیرای دوستداران تئاتر است.

در سالن انتظار تالار اصلی هم نمایش " شیوه صحیح استفاده از دستگاه " نوشته و کار نیما دهقانی تا سوم شهریور ساعت 17 هر روز غیر از شنبه ها به مدت 5 ( پنج) دقیقه میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود. علیرضا‌کیمنش و احسان بدخشان ، مهدی سلمانی ، مهدی شاهدی ، امیر عبادی اصل ، ماهان هیربد ، مهدی قره چه داغی ، علی اصغر کوزه گر ، مریم گرجی ، دلارام پهلوان هاشمی به عنوان بازیگر و گروه اجرایی حضور دارند.

در کافه تریای تالار اصلی هم نمایش " حمید اسکندری " نوشته پیام لاریان ، کارگردانی بهروز خرم و بازی هومن سیدی ساعت 18 به مدت زمان 60 دقیقه و قیمت بلیت 5 هزار تومان میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود.

نمایش های " آنتوان و مسافر کوچولو " به کارگردانی حسن باستانی در تالار چهار سو و " به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو " به کارگردانی مسعود موسوی در تالار قشقایی و " مستر پرزیدنت " به کارگردانی رضا صورتی در سالن تشریفات به اجرای خود پایان دادند .



خانه نمایش 2 در راستای حمایت از آثار موضوعی فراخوان منتشر می‌کند



مدیر خانه نمایش2 گفت: خانه نمایش2، در راستای حمایت و پشتیبانی از آثاری که با اولویت موضوع‌هایی چون دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، مضامین دینی و مذهبی و نمایش های معنوی تولید شده اند، شهریورماه فراخوانی منتشر خواهد کرد.

وحید آقاپورگفت: در صورتی که قرار باشد خانه نمایش2 به شکل موضوعی به عرضه آثار نمایشی بپردازد، فراخوانی منتشر می شود تا برابری فرصت برای همه گروه های نمایشی فراهم شود و گروه های متقاضی متون خود را در این راستا به خانه نمایش 2 ارائه کنند.

آقاپور تاکید کرد: همچنین قرار است شورای هنری متشکل از هنرمندان در خانه نمایش2 تشکیل شود تا آثار نمایشی با همکاری و همفکری هنرمندان انتخاب شوند.اعضای شورای هنری خانه نمایش2 تاکنون مشخص و تعیین نشده اند اما اسامی این افراد متعاقبا اعلام خواهد شد.

آقاپور همچنین در مورد نمایشی که با پایان تعطیلات عید سعید فطر در این محل به صحنه می رود، بیان کرد: نمایش "شاعر" نوشته داریو نیکودمی و کارگردانی میکائیل شهرستانی از امروز سه شنبه31 مردادماه، در خانه نمایش 2 به صحنه خواهد رفت. نمایش "شاعر" که جزء یکی از تعهدات پیشین خانه نمایش2 تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.

شاه آبادی: تئاتر آزاد باید از لمپنیسم فاصله بگیرد

معاون امور هنری گفت: تئاتر آزاد باید از لمپنیسم فاصله بگیرد و معیارهای خودش را مرزهای دقیق اخلاقی بداند.

ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ھﻨﺮی در آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺐ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن در ﺿﯿﺎﻓﺖ اﻓﻄﺎر اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ آزاد که در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻗﯿﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ، ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. شاه آبادی در این دیدار با اشاره به ویژگی های تئاتر آزاد گفت: تمام تلاش ما بر این است که سرمایه های موجودمان را در تئاتر قدر بدانیم. ما در عرصه تئاتر در عین اینکه انتقادات، مسائل و مشکلات زیادی داریم، سرمایه های زیادی هم داریم. یکی از مهم ترین ویژگی های تئاتر آزاد اقبال مردم است که اکثر ظرفیت سالن را در همه شب ها پر می کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از ویژگی های تئاتر آزاد این است که یک اثر نمایشی از شش ماه تا دو سال روی صحنه است و این قطعا اثرگذار است. یعنی تئاتر وقتی می تواند ماندگار و اثرگذار شود که مدت زمان زیادی روی صحنه بماند. از دیگر ویژگی های این گونه تئاتری این است که بازیگران آن به قدری حرفه ای هستند که می توانند مخاطب خود را در طول بازه زمانی 90 دقیقه ای و بلکه هم بیشتر با خود و با اثرشان همراه کنند.

معاون امور هنری در خصوص دیگر ویژگی های این گونه نمایشی گفت: در تئاتر آزاد متون کاملا ایرانی و ملی است و با مخاطب و خانواده ها ارتباط برقرار می کند و فضا فرح بخش و شاد است. اینها باعث شده که تئاتر آزاد در کشور شکل بگیرد. 16 تئاتر آزاد هر شب در تهران با سالن های 300 تا 700 نفره اجرا می روند که این سرمایه بزرگی است.

وی خاطرنشان ساخت: در کنار اینها آسیب هایی نیز وجود دارد. آسیب شناسی ما نشان می دهد به محض اینکه به این گونه تئاتری کم توجهی می شود، فضای لمپنیسم، لودگی و خنداندن به هر قیمتی این گونه نمایشی را تهدید می کند. تئاتر آزاد باید از لمپنیسم فاصله بگیرد و معیارهای خودش را مرزهای دقیق اخلاقی بداند و به این نکته توجه داشته باشد که سرمایه ای به نام خانواده در اختیارش است.

وی با ابراز خرسندی از همت هیئت مدیره جدید انجمن تئاتر آزاد برای ایجاد حرکت های تازه در این حیطه گفت: خوشحالیم که هیئت مدیره جدید تئاتر آزاد به این موضوع توجه دارد و تلاشش بر ارتقای کیفیت و نظارت بیشتر است. بر همین اساس تعاملی جدی با اداره ارزشیابی و نظارت دارد و از ارزشیابی های این اداره استقبال می کند.



در این محفل مجید جعفری ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ آزاد؛ ﺳﯿﺪﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﺠﺎدﭘﻮر، رﺋﯿﺲ اداره ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ وزارت ارﺷﺎد؛ ﻣﺤﻤﻮد اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ، ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮآزاد ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.