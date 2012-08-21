استعفا آرش عباسی از روابط عمومی تئاتر شهر/ آغاز اجرای نمایش"مخمصه"

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر با ارسال نامه ای به رییس این مجموعه از سمت خود استعفا کرد. در بخشی از نامه استعفای آرش عباسی به سید صادق موسوی آمده است: ضمن ابراز خرسندی از 15 ماه همکاری با جنابعالی در مجموعه پر ارزش تئاتر شهر، از آنجا که قصد دارم بیش از پیش به دغدغه اصلیام نمایشنامه نویسی بپردازم خواهشمندم با استعفای بنده از سمت مدیر روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر موافقت فرمایید. با آرزوی توفیق برای جنابعالی و همکاران و روزهای بهتر برای تئاتر.
براساس این گزارش سید صادق موسوی نیز در پاسخ به نامه استعفای عباسی آورده است: ضمن قدردانی از همکاری بی شائبه جنابعالی در مدیریت روابط عمومی تئاتر شهر و ابراز تاسف از پایان یافتن ایام شیرین همکاری، برایتان توفیق روز افزون در عرصه تئاتر و سعادت و سربلندی در خدمت به فرهنگ و هنر این مرز و بوم را از ایزد یکتا مسئلت دارم.
آرش عباسی ازاول خرداد سال 90 به عنوان مدیر روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر به فعالیت مشغول بود.
آغاز اجرای نمایش" مخمصه " در کارگاه نمایش
مخمصه " عنوان نمایش جدیدی نوشته خیر الله تقیانی پور است که از یکشنبه 29 مرداد ماه به کارگردانی مشترک خیرالله تقیانی پور و محسن طراوت و بازی مسعود حجازی مهر، رضا پاپی ، علی عامل هاشمی ، مصطفی ساسانی و سانازرسولی ساعت 18 به مدت زمان 60 دقیقه و قیمت بلیت 6 هزارتومان در کارگاه نمایش میزبان علاقمندان تئاتر خواهد بود.
در تالار اصلی نمایش " ساقی " نوشته و کار امیر دژاکام ساعت 21 با مدت زمات 80 دقیقه و قیمت بلیت 12 هزار تومان پذیرای دوستداران تئاتر است. در این اثر نمایشی محبوبه بیات، اصغر همت، امیریل ارجمند، ابوالفضل امامی، شکرخدا گودرزی، خسرو احمدی، امیر کربلایی، نادیا فرجی، علیرضا ناصحی، تینو صالحی، سارا منصوری، شیوا ترابی، حسین شهبازی، ابوالفضل جمشیدی، حسام شریفی، امیر بشارت، مهدی مصباحی، فاطمه شریفی، سعید نصرتی، پریسا غفوری، محمدرضا شیرخانلو، حامد اویسی، مرتضی آقا حسینی، بهرام افشاری و... به عنوان بازیگر حضور دارند.
در تالار سایه هم نمایش "خرس" نوشته آنتوان چخوف به کارگردانی اسماعیل شفیعی و بازی اصغر همت ، لیلا برخورداری ، مهدی زمین پرداز ، مرجان قمری، حامد پشتیبان تا 31 مرداد ساعت 19 به مدت 70 دقیقه و قیمت بلیت 8 هزار تومان پذیرای دوستداران تئاتر است.
در سالن انتظار تالار اصلی هم نمایش " شیوه صحیح استفاده از دستگاه " نوشته و کار نیما دهقانی تا سوم شهریور ساعت 17 هر روز غیر از شنبه ها به مدت 5 ( پنج) دقیقه میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود. علیرضاکیمنش و احسان بدخشان ، مهدی سلمانی ، مهدی شاهدی ، امیر عبادی اصل ، ماهان هیربد ، مهدی قره چه داغی ، علی اصغر کوزه گر ، مریم گرجی ، دلارام پهلوان هاشمی به عنوان بازیگر و گروه اجرایی حضور دارند.
در کافه تریای تالار اصلی هم نمایش " حمید اسکندری " نوشته پیام لاریان ، کارگردانی بهروز خرم و بازی هومن سیدی ساعت 18 به مدت زمان 60 دقیقه و قیمت بلیت 5 هزار تومان میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود.
نمایش های " آنتوان و مسافر کوچولو " به کارگردانی حسن باستانی در تالار چهار سو و " به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو " به کارگردانی مسعود موسوی در تالار قشقایی و " مستر پرزیدنت " به کارگردانی رضا صورتی در سالن تشریفات به اجرای خود پایان دادند .
مدیر خانه نمایش2 گفت: خانه نمایش2، در راستای حمایت و پشتیبانی از آثاری که با اولویت موضوعهایی چون دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، مضامین دینی و مذهبی و نمایش های معنوی تولید شده اند، شهریورماه فراخوانی منتشر خواهد کرد.
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