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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۷

پاداش بازیکنان مس کرمان قبل از بازی با داماش گیلان پرداخت می شود

پاداش بازیکنان مس کرمان قبل از بازی با داماش گیلان پرداخت می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: پیش از بازی تیم های فولاد و مس در هفته پنجم بازی های لیگ برتر به بازیکنان مس وعده داده شده بود در صورت پیروزی در این بازی خارج از خانه پاداش ویژه ای دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از کسب پیروزی یک بر صفر مس کرمان برابر فولاد خوزستان مسئولین این باشگاه درصدد هستند پیش از بازی این هفته خود برابر داماش پاداش این پیروزی را به حساب بازیکنان خود واریز نمایند تا آن ها با روحیه مضاعف به مصاف حریف این هفته خود بروند.

هر چند پاداش های بازیکنان مس کرمان بنا به جدولی که از پیش در این باشگاه تصویب شده است پرداخت می گردد اما ظاهرا به واسطه حساسیت پیروزی برابر فولاد خوزستان بر مبلغ این پاداش افزوده شده است.

همچنین ظاهرا بازیکنان مس کرمان در صورت کسب پیروزی برابر داماش نیز از این پاداش ویژه بهره مند خواهد شد.

تیم های مس کرمان و داماش گیلان روز جمعه سوم شهریور ماه در ورزشگاه باهنر کرمان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
 

کد مطلب 1677404

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