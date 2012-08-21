پاداش بازیکنان مس کرمان قبل از بازی با داماش گیلان پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پس از کسب پیروزی یک بر صفر مس کرمان برابر فولاد خوزستان مسئولین این باشگاه درصدد هستند پیش از بازی این هفته خود برابر داماش پاداش این پیروزی را به حساب بازیکنان خود واریز نمایند تا آن ها با روحیه مضاعف به مصاف حریف این هفته خود بروند.

هر چند پاداش های بازیکنان مس کرمان بنا به جدولی که از پیش در این باشگاه تصویب شده است پرداخت می گردد اما ظاهرا به واسطه حساسیت پیروزی برابر فولاد خوزستان بر مبلغ این پاداش افزوده شده است.

همچنین ظاهرا بازیکنان مس کرمان در صورت کسب پیروزی برابر داماش نیز از این پاداش ویژه بهره مند خواهد شد.

تیم های مس کرمان و داماش گیلان روز جمعه سوم شهریور ماه در ورزشگاه باهنر کرمان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

