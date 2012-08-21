سهم مشارکتهای مردمی برای کاهش محرومیت 25 درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ستاری افزود: این امر مستلزم مجموعه اقدامات در سازماندهی و گسترش طرح های مشارکتهای مردمی، فرهنگ سازی، اعتماد سازی و ارتقاء باورهای مردم نسبت به انجام کار خیر و مجموعه امداد است و در افق چشم انداز 1404 تعداد مشترکین ما باید فراگیر و تمام آحاد جامعه را در برگیرد تا بتوان بیش از 75 درصد از منابع مورد نیاز در امر فقرزدایی را تامین کند.

وی به برنامه های هفته اکرام و اطعام نیازمندان اشاره کرد و افزود: اطعام نیازمندان که از ابتدای ماه مبارک رمضان شروع شده در این هفته تقویت و گسترش بیشتری داشته است.البته تمرکز ما بیشتر جذب حامی برای ایتام و خانواده های آنان است،به خصوص در طرح تامین آتیه تحت عنوان طرح طه و حمایت از خانواده های ایتام، زنان سرپرست خانوار و خانواده هایی که دارای سالمند و یا بیماران صعب العلاج و پرهزینه هستند تحت عنوان طرح محسنین.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته حامیان 143 میلیارد تومان را به صورت نقدی و غیر نقدی برای ایتام از حامیان دریافت و در همین راستا به ایتام پرداخت کرده اند،اظهار داشت: سرانه ایتام در حال حاضر ماهیانه به طور متوسط 51 هزار تومان برای هر یتیم است و 270 هزار یتیم از حمایت570 هزار حامی برخوردار هستند که به طور متوسط، هر 2 حامی حمایت از یک یتیم را بر عهده دارند.

ستاری به جشن آزادسازی زندانیان نیازمند که به جهت بدهی در زندان به سر می برند(جشن گلریزان) اشاره کرد و افزود:این جشن با همکاری ستاد دیه کشور و کمکهای دولت محترم در روز عید فطر به اوج خود خواهد رسید. همچنین شماره حساب 3333 بانک ملی و ATM های بانکها علاوه بر بازارچه جشن رمضان همگی آماده دریافت کمکهای مردمی هستند.

وی خاطر نشان کرد: در روز عید فطر با محوریت 20 هزار مسجد موجود در سطح کشور و هماهنگی هایی که با هیئت امنا مساجد و ائمه جمعه شهرستانها و ائمه جماعت مساجد به عمل آمده و همچنین در مصلی های برگزاری نماز عید، فطریه و کفاره جمع آوری می شود و این امر زمینه ای را فراهم می آورد تا این نهاد در رسیدگی به امور فقرا و نیازمندان با استفاده از تمام ظرفیتهای جامعه وارد عمل شود.