نخستین دوره مسابقات فوتبال انجمن اسلامی دانشجویان فیلیپین برگزارشد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این مسابقات که با استقبال دانشجویان روبرو شد تم فوتبال آریا د به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت ، تیم فوتبال ستارگان نایب قهرمان و تیم فوتبال پارس انجمن اسلامی نیز به مقام سوم دست یافت .

همچنین از سوی کمیته فنی مسابقات تیم سهند به عنوان تیم اخلاق ، روزبه صفار دوست به عنوان بهترین بازیکن ، حمید محمد پور از تیم ستارگان بهترین گلزن و شکورا احتشام از تیم آریا به عنوان بهترین دروازه بان انتخاب شدند.

قضاوت این مسابقات توسط داورانی از فیلیپین صورت گرفت و مسئولیت کمیته فنی برگزاری مسابقات به عهده دانشجویان عضو انجمن اسلامی بود.

در مراسم اختتامیه این رقابت ها دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی مقیم فیلیپین ضمن تشکر از حضور پر شور دانشجویان ایرانی بر اهمیت برگزاری همایش های ورزشی برای دانشجویان تاکید و ابراز امید واری کرد تا اینگونه برنامه ها در آینده نیز تداوم داشته باشد زیرا تداوم ان موجب همدلی ووحدت همراه با نشاط جوانی در فضای دانشجویی فیلیپین خواهد شد .

میر حیدری در ادامه از همراهی ایرانیان مقیم به عنوان بخشی از جامعه ایرانیان خارج از کشور یاد کرد وحضور این عزیزان را موجب اتحاد وهمدلی بین ایرانیان دانست .

بر اساس این گزارش ، سفیرجمهوری اسلامی ایران در مانیل با حضور در محل برگزاری مسابقات از روند برگزاری مسابقات بازدید کرد .