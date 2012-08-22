افزایش تنوع و کیفیت عامل رونق بازار لوازم خانگی داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، وارد مغازه می‌شوم، یک مشتری در حال جست‌وجوی کالای مورد نظر خود است، با نگاه کنجکاوانه کالاهای داخلی مغازه را دنبال می‌کند و فروشنده نیز آماده است تا با انتخاب مشتری وارد بحث داغ چانه و چانه زنی شود.



مشتری در میان نگاه‌های متعجب من دائما از برندهایی سئوال می‌کند که همه آنها خارجی و نام ِآشنا هستند.

دیالوگ‌های مشتری و فروشنده این فکر را در ذهن ایجاد می‌کند که وی یک خریدار حرفه‌ای لوازم خانگی است که مانند برخی از ایرانی‌ها تنها به دنبال کالاهای خارجی است، و این نکته واضح ترین دغدغه‌ای است که در بخش لوازم خانگی نمودی انکار ناپذیر دارد.



این اتفاق در بسیاری از فروشگاه‌ها قابل مشاهده است که مشتریان برندهای کالاهای خارجی را به خوبی می‌شناسند و حتی گاهی اوقات فروشندگان برای جلب مشتری تولیدات خارجی را تبلیغ می‌کنند و به خوبی مشاهده می‌شود که سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی بعد از گذشت چندماه در ویترین مملو از کالاهای خارجی خاک می‌خورد و تنها همان ابتدای سال با چند اظهار نظر و قول مساعد و برنامه ریزی برای برگزاری چند سمینار به فراموشی رفته است.



در این بین قبضه بازار لوازم خانگی توسط چند کشور که گاهی در تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال می‌شود نیز شرکت می‌کنند بسیار مشهود است و تقریبا در هر خانه ایرانی بخشی از لوازم، بخصوص لوازم برقی از برندهای معتبر این کشورهاست، نکته‌ای که بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی نیز بر آن تاکید داشته و از رونق بازار لوازم خانگی خارجی سخن می‌گویند.

یزدی یکی از فروشندگان لوازم خانگی است وی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ذائقه مشتریان که به سمت کالاهای خارجی است، علت این امر را تفکر مشتریان درزمینه کیفیت بالای کالاهای خارجی عنوان کرد.



وی افزایش قیمت کالاهای ایرانی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: قیمت کالاهای ایرانی در طول سال چندین بار افزایش می‌یابد در حالی که کالاهای خارجی شاید در طول سال تنها دوبار افزایش قیمت داشته باشند.



این فروشنده لوازم خانگی، نزدیک شدن قیمت کالاهای ایرانی به کالای خارجی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: با توجه به ذائقه مردم در خرید لوازم خانگی خارجی، نزدیک شدن قیمت‌ها به یکدیگر باعث می‌شود تا مشتری با اندکی پرداخت بیشتر کالای خارجی را انتخاب کند.



لیلا، یکی از خریداران لوازم خانگی خارجی است که عدم اعتماد مردم به کالای داخل را منجر به گرایش مردم به سمت خرید لوازم خانگی خارجی می‌داند.



وی با تاکید بر اینکه ضمانت پس از فروش کالاهای خارجی قوی‌تر از کالای داخلی است، عنوان کرد: به ضمانت نامه کالاهای خارجی اعتماد کاملی وجود دارد اما در مورد کالای ایرانی این اعتماد وجود ندارد که اگر کالا خراب شد بتوان از ضمانت نامه آن استفاده کرد.



احمد یزدی نیز مانند این مشتری خدمات پس از فروش کالاهای خارجی را مورد اشاره قرار می‌دهد و با تأکید بر اینکه کالاهای خارجی از خدمات پس از فروش بهتری برخوردارند بر گفته‌های لیلا صحه می‌گذارد.



وی خدمات پس از فروش برخی از کالاهای خارجی را آنچنان قوی می‌داند که می‌گویید: حتی اگر در برخی مواقع برای یک کالای خارجی مشکلی پیش بیاید ضمانت تعویض با یک کالای نو کاملا تضمین شده است.



وی افزایش کیفیت در تولید را مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت: باید کالای داخلی را با قیمت مناسب و کیفیت بالا تولید و از سویی دیگر بستری را فر اهم کرد که با تبلیغات مناسب مردم با کالای تولید داخل آشنا شوند.

عباس اسماعیلی از دیگر فروشندگان لوازم خانگی است. وی در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه بیشتر جنس‌های مغاره وی لوازم خانگی ایرانی است اظهار داشت: بیشتر مشتریانی که به مغازه وی مراجعه می‌کنند خواهان خرید لوازم خانگی خارجی هستند اما وی و فروشندگان مغازه سعی می‌کنند تا با گفتگو و جلب اعتماد مشتریان محصولات فروشگاه را عرضه کند.



زهرا یکی از نوعروسانی است که برای خرید جهزیه به یکی از فروشگاه‌های لوازم خانگی مراجعه کرده است برندهایی که وی تقاضای خرید آن را دارد همه خارجی و نشان از اطلاعات دقیق وی از برند کالاهای خارجی است.



زهرا در گفتگو با خبرنگار مهر، کیفیت کالا و خدمات پس از فروش را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: برای من قیمت کالا اهمیت چندانی ندارد و بیشتر بر این نکته تاکید دارم که کالا از کیفیت بالا و ضمانت پس از فروش تضمین شده برخوردار باشد.



در ادامه اسماعیلی با تاکید بر اینکه خدمات پس از فروش در جلب اعتماد مشتریان برای خرید کالا بسیار موثر است، گفته‌های زهرا را تأئید می‌کند.



وی به ضعیف بودن خدمات پس از فروش برخی از کالاها اشاره کرد و بیان داشت: ما سعی می‌کنیم تا در لوازم خانگی فروشگاه به این مساله توجه کنیم تا نظر مشتری نیز جلب شود و بیشتر به سمت کالاهایی ایرانی می‌رویم که ضمانت و خدمات پس از فروش خوبی داشته باشند.



در ادامه زهرا در پاسخ به این سوال که دلیل شما برای عدم کیفیت کالاهای ایرانی چیست بیان کرد: بسیار پیش آمده است یکی از آِشنایان یا فامیل پس از خرید کالای ایرانی رضایت چندانی را نداشته اند.



وی در عین حال اذعان کرد: چشم و هم چشمی نیز در خرید کالاهای خارجی با برندهای معروف بی تاثیر نیست و از سویی دیگر تبلیغات برای آشنایی مردم با کالاهای ایرانی بسیار کم است.



رئیس اتحادیه صنف لوازم خانگی قم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید گرایش ذائقه ایرانی‌ها به سمت کالاهای خارجی این امر را ناشی از پائین بودن استاندارد در برخی از تولیدات داخلی و خدمات پس از فروش ضعیف عنوان کرد.

غلامرضا تفتی با اشاره تنوع و قیمت کالاهای وارداتی موجود در بازار، سابقه استفاده از کالاهای خارجی، رضایتمندی افراد در استفاده از این کالاها و مقایسه کیفیت کالاهای داخلی با خارجی را موجب گرایش مصرف مردم به لوازم خانگی خارجی عنوان کرد.



وی نوسانات قیمت تولید و افزایش هزینه‌ها را از دیگر عوامل عنوان کرد که تولید کنندگان لوازم خانگی را به سمت واردات کالا خارجی می‌برد.



وی قطع واردات را نیز موجب کاهش رقابت در بازار دانست و واردات کالاهای خارجی را در صورت حمایت از تولدی کننده موجب ایجاد رقابت و افزایش کیفیت تولیدات داخلی عنوان کرد.



رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی قم نیز همان واژه کلیشه‌ای فرهنگ سازی جهت استفاده از کالاهای داخلی را مقدم بر هر اقدامی را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: باید فرهنگ استفاده از کالای داخلی در کشور آنچنان نهادینه شود که مردم باور کنند استفاده از کالای داخلی باعث رونق اقتصادی در کشور و ایجاد شغل و رونق زندگی خود آنان می‌شود.



حمایت از تولید و سرمایه ایرانی اگر به درستی اجرا شود قطعا موجب افزایش کیفیت و تنوع در کالاهای داخلی خواهد شد امری که در جذب مشتری بسیار تاثیرگذار است و عدم توجه به این نکته مهم، موجب گرایش به سمت استفاده از کالاهای خارجی شده است.



با حمایت و افزایش کیفیت و تنوع قطعا دیگر نیازی برای بکار بردن واژه کلیشه‌ای فرهنگ سازی نیست زیرا کیفیت و تنوع موجب گرایش به سمت استفاده از کالاهای خارجی شده نه فرهنگ سازی در این زمینه و برای تغییر ذائقه ایرانی نیز باید حمایت از تولید کننده، تنوع و کیفیت و تبلیغات افزایش یابد تا مصرف کننده داخلی خود به سمت استفاده از کالای داخلی رغبت پیدا کند.

----------------------------

سیده مرضیه میرقادری