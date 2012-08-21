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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۸

هدیه رهبری به دانش آموزان قمی

عملیات احداث یکصد و پنجاه و پنجمین و یکصد و پنجاه و ششمین مدرسه برکت در حدود 10 ماه به طول انجامیده که فردا تحویل آموزش و پرورش استان قم می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دو مدرسه ابتدایی که در شهرستان قم روستاهای حسین آباد (میش مست) و جنت آباد تحت عنوان مدارس برکت با اعتباری بالغ بر 3840000000 ریال احداث شده اند، دارای استانداردهای ملی از جمله فضای آموزشی، فضای پرورشی، محوطه سازی، دیوارکشی و... است. این مدارس با 636 مترمربع مساحت در روز چهارشنبه یکم شهریور ماه با حضور مسئولان استان قم، سازمان تجهیز و نوسازی مدارس و بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) افتتاح می شود.

عملیات احداث یکصد و پنجاه و پنجمین و یکصد و پنجاه و ششمین مدرسه برکت در حدود 10 ماه به طول انجامیده که فردا پس از برگزاری مراسم افتتاح تحویل آموزش و پرورش استان قم می شود.

مدارس برکت طبق فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از مهرماه 1387 در مناطق محروم کشور با اختصاص بیش از 640 میلیارد ریال اعتبار در حال احداث هستند.

کد مطلب 1677411

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